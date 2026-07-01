Jagan Gurjar News: तीन भाइयों की मौजूदगी में होगा जगन गुर्जर के अंतिम संस्कार, जानें किन मांगों पर बनी सहमति?

अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की बैरक के अंदर बेरहमी से हत्या किए जाने के बाद पूरे राजस्थान के पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद जगन गुर्जर का शव आज सुबह कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच धौलपुर के बाड़ी उपखंड क्षेत्र स्थित उसके पैतृक गांव भवुतीपुरा पहुंच चुका है, जहां चंबल के बीहड़ों के पास भारी पुलिस बल और प्रशासन की कड़ी निगरानी में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस घटना के बाद से पूरे धौलपुर जिले और चंबल के आसपास के ग्रामीण इलाकों में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और वरिष्ठ अधिकारी खुद स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।