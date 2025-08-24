Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

Dholpur Crime: धौलपुर में व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाके में मचा हड़कंप, सैलून में घुसकर बचाई जान

हमले के बाद पीड़ित राकेश अपनी दुकान के ठीक बगल एक सैलून में घुस गया और शटर बंद कर दिया। बदमाश तब भी नहीं रुके और शटर पर फायर किए।

धौलपुर

Santosh Trivedi

Aug 24, 2025

Firing in Rajakheda
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के धौलपुर के राजाखेड़ा में बदमाशों का आतंक एक बार फिर बेलगाम होता जा रहा है। पुलिस चौकी टाउन से कुछ ही दूरी पर नाहिला रोड पर एक परचूना की दुकान पर बैठे व्यापारी पर हथियारबन्द बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फरार हो गए।

हालांकि व्यापारी राकेश ने दुकान के बगल में एक सैलून में घुसकर खुद को अंदर बंद कर अपनी जान बचाई पर बदमाशों ने शटर पर भी फायरिंग की। नाहिला रोड पर व्यापारी राकेश की परचूना की दुकान है। राकेश ने बताया कि आम दिनों की तरह वह अपनी दुकान पर बैठा था। तभी कुछ बाइकों पर सवार होकर 10-12 युवक मुंह पर कपड़े बंधकर आए। कुछ के हाथ में डंडे थे और कुछ के हाथ में अवैध असलाह था। आते ही उन्होंने फायर किए, लेकिन भाग्य से वह बच गया।

शटर पर भी फायरिंग

राकेश अपनी दुकान के ठीक बगल एक सैलून में घुस गया और शटर बंद कर लिया। बदमाश तब भी नहीं रुके और शटर पर फायर किए और कुछ देर इंतजार कर अपनी बाइकों से भाग निकले। गोलियों की आवाज से आस पास खड़े लोगों में डर का माहौल फैल गया।

बदमाशों के भागने के बाद लोगों ने चैन की सांस ली और पुलिस को सूचना दी। इस पर थानाधिकारी रामकिशन यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर बदमाशों की तलाश आरंभ की। घटना की गंभीरता देख पुलिस उपाधीक्षक मनियां भी राजाखेड़ा पहुंच गए और पीड़ित से घटना को लेकर पूछताछ की।

अवैध हथियारों का गढ़ है इलाका

राजाखेड़ा क्षेत्र सीमावर्ती होने से अवैध हथियारों का गढ़ बन चुका है। कुछ माह पूर्व ही जयपुर से आए एंटीगैंगस्टर टास्क फोर्स ने हथियार सप्लाई के अड्डे पर छापा मारा। इसके बाद टास्क फोर्स, डीएसटी और राजाखेड़ा पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए।

हाल में बरामद हुई थी एके 47

फोर्स के दूसरे छापे में कुख्यात बदमाश रामदत्त के भाई व पिता को गिरफ्तार कर उनसे एके 47 बरामद की थी, जिससे राजाखेड़ा हथियार बाजार के पटल पर आ गया था। वहीं हथियार सप्लायरों ने फायरिंग रेंज भी बना रखी थी, जहां अन्तरराज्यीय बदमाश शरण लेने व फायरिंग प्रैक्टिस करने आते थे।

बड़े व्यापारी हो चुके हैं शिकार

कुछ वर्ष पूर्व भी क्षेेत्र के सबसे बड़े व्यापारी रिखब चंद जैन और उनके पुत्र पर रामखिलाड़ी चौराहे जैसे व्यस्ततम इलाके में फायरिंग की थी, जिसमें दोनों को गोली मार दी गई। कुछ दिन बाद ही ठीक इसी जगह पर एक सब्जी व्यापारी को भी दिनदहाड़े गोली मारी गई। उससे पूर्व भी पुराने मुख्य बाजार के गंज चौराहे पर व्यापारी प्रवीण पहलवान को भी गोली मार दी गयी थी। ऐसे में फिर वही माहौल न बन जाए इसे लेकर व्यापारियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें आ रही हैं।

Published on:

24 Aug 2025 06:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / Dholpur Crime: धौलपुर में व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाके में मचा हड़कंप, सैलून में घुसकर बचाई जान

