Dholpur Crime: धौलपुर में व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाके में मचा हड़कंप, सैलून में घुसकर बचाई जान

हालांकि व्यापारी राकेश ने दुकान के बगल में एक सैलून में घुसकर खुद को अंदर बंद कर अपनी जान बचाई पर बदमाशों ने शटर पर भी फायरिंग की। नाहिला रोड पर व्यापारी राकेश की परचूना की दुकान है। राकेश ने बताया कि आम दिनों की तरह वह अपनी दुकान पर बैठा था। तभी कुछ बाइकों पर सवार होकर 10-12 युवक मुंह पर कपड़े बंधकर आए। कुछ के हाथ में डंडे थे और कुछ के हाथ में अवैध असलाह था। आते ही उन्होंने फायर किए, लेकिन भाग्य से वह बच गया।