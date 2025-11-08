Dholpur Accident: ट्रक ने मारी थी टक्कर, उपचार के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी, 1 दिन बाद पति-पत्नी की हो गई दर्दनाक मौत

मृतक पति-पत्नी। फाइल फोटो- पत्रिका
बाड़ी। राष्ट्रीय राजमार्ग 11बी स्थित एक होटल के पास दर्दनाक हादसा हो गया। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पति-पत्नी को टक्कर मार दी। दोनों घायलों को बाड़ी अस्पताल लाया गया। जहां से उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन दूसरे दिन इंटरनल ब्लीडिंग के चलते तबीयत बिगड़ने पर जब परिजन उनको लेकर जिला अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया।
जहां ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में दोनों पति-पत्नी की मौत हो गई। धौलपुर शहर के कायस्थ पाड़ा पुलिया निवासी 50 वर्षीय मृतक रामबरन पुत्र रमजी गुर्जर के छोटे भाई जगदीश गुर्जर ने बताया कि उनके बड़े भाई खनन ठेकेदार थे। बाड़ी के कायस्थ पाड़ा पुलिया के पास मकान बनाकर रह रहे थे। रामबरन और उनकी पत्नी मंतोष किसी काम से बाइक से गांव आ रहे थे। इस दौरान हाईवे पर होटल के पास अनियंत्रित ट्रक ने उनको टक्कर मार दी।
दुर्घटना की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। इस दौरान एंबुलेंस से उन्हें बाड़ी अस्पताल भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार किया और छुट्टी दे दी। शुक्रवार को दोनों पति-पत्नी दिन में ठीक रहे, लेकिन शाम होते-होते दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी। इस पर परिजन उनको जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे।
जहां चिकित्सकों ने उनका परीक्षण कर इंटरनल ब्लीडिंग और इन्फेक्शन के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया। जब दोनों को ग्वालियर उपचार के लिए ले जाया जा रहा था तब रास्ते में पहले पति और बाद में पत्नी की मौत हो गई। बाड़ी टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा ने बताया की मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। पंचनामा के आधार पर शव परिजनों को सौंप दिए है। घटना को लेकर परिजनों ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग