Dholpur Accident: ट्रक ने मारी थी टक्कर, उपचार के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी, 1 दिन बाद पति-पत्नी की हो गई दर्दनाक मौत

जहां चिकित्सकों ने उनका परीक्षण कर इंटरनल ब्लीडिंग और इन्फेक्शन के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया। जब दोनों को ग्वालियर उपचार के लिए ले जाया जा रहा था तब रास्ते में पहले पति और बाद में पत्नी की मौत हो गई। बाड़ी टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा ने बताया की मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। पंचनामा के आधार पर शव परिजनों को सौंप दिए है। घटना को लेकर परिजनों ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।