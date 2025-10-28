पानी में मिल गया 40000 लीटर तेल, गांव वालों ने लगाया ऐसा दिमाग तेल-पानी को अलग कर पूरा तेल भर ले गए

हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन स्थिति देखकर वापस चली गई। इसका फायदा उठाते हुए रात करीब 2 बजे आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर जुटने लगे। टैंकर से रिसकर जो तेल गड्ढे में भरे पानी पर तैर रहा था, उसे लूटने की होड़ मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण बाल्टी, डिब्बे, बोतलें और यहां तक कि ड्रम लेकर पहुंच गए। ग्रामीणों ने अनूठा तरीका अपनाकर पानी से तेल को अलग किया। पानी के ऊपर तैर रहे तेल की परत को वे कपड़ों से छानकर बर्तनों में भर रहे थे। कुछ लोगों ने तो टैंकर के अंदर बचे हुए तेल को निकालने के लिए पाइप का इस्तेमाल भी किया। तेल लूटने का यह सिलसिला रात से शुरू होकर मंगलवार सुबह 8 बजे तक जारी रहा, जिसे पुलिस के पहुंचने के बाद ही रोका जा सका। बाद में क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा करवाया गया।