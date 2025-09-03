Rajasthan: राजस्थान में हार्डकोर अपराधी को पेशी पर लाते वक्त भीषण हादसा, पुलिस चालक की मौत, ASI गंभीर

राजस्थान के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 स्थित कालाखोह के पास बुधवार को हार्डकोर अपराधी धर्मेन्द्र उर्फ लुक्का को धौलपुर डकैती कोर्ट में पेशी पर लाते समय जबरदस्त हादसा हो गया। पुलिस गाड़ी हाईवे पर खड़े ट्रक से जा भिड़ी। घटना में धौलपुर से गए चालानी गार्ड में शामिल पुलिस चालक संदीप शर्मा की इलाज के दौरान जयपुर एसएमएस अस्पताल में मृत्यु हो गई, जबकि हार्डकोर अपराधी व 5 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए।
इसमें एक एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जयपुर के एमएसएस अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी धौलपुर पुलिस को मिली तो महकमे में शोक की लहर छा गई। उधर, मृतक पुलिस चालक संदीप शर्मा का देर शाम जयपुर एसएमएस अस्पताल में पोस्टमार्टम होने पर शव परिजनों को सौंप दिया।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि चालक संदीप शर्मा के देह को पुलिसकर्मी और परिजन जयपुर से धौलपुर ले गए। मृतक पुलिस चालक संदीप का अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह धौलपुर शहर में होगा। हादसे में एएसआई भंवरसिंह, हैड कांस्टेबल ईश्वरदयाल, कांस्टेबल धीरज कुमार, शशि कुमार, राजेश कुमार व धर्मेंद्र कुमार एवं अपराधी लुक्का घायल हो गया। इसमें गंभीर घायल भंवर सिंह का जयपुर एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है।
एसपी ने बताया कि घटना में घायल हार्डकोर अपराधी धर्मेन्द्र उर्फ लुक्का को प्राथमिक उपचार के बाद वापस नागौर भेज दिया। जबकि अन्य घायल पुलिसकर्मियों को धौलपुर लाया गया। वहीं, मृतक पुलिसकर्मी संदीप का जयपुर अस्पताल में शाम को पोस्टमार्टम हो गया। संदीप शादीशुदा था और उसके बच्चे थे। अचानक हुई घटना से परिवार में मातम छा गया। परिवार निहालगंज थाना क्षेत्र की राधापुरम कॉलोनी में रह रहा है।
बता दें कि हादसे में घायल हार्डकोर अपराधी धर्मेन्द्र उर्फ लुक्का गुर्जर गत वर्ष बसई डांग थाना क्षेत्र के न्यायली के जंगल में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान पकड़ा था। डकैत गिरोह की ओर से करीब 60 से अधिक राउंड फायर किए गए थे। पुलिस ने करीब 40 राउंड फायर किए थे। पुलिस ने डकैत लुक्का समेत उसके चार साथी गिरफ्तार किए थे।
इनके पास से 3 राइफल, दो देशी कट्टे, बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए। दस्यु धर्मेन्द्र उर्फ लुक्का पर धौलपुर, भरतपुर समेत यूपी के आगरा और एमपी के मुरैना जिले में करीब 37 आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस ने हार्डकोर अपराधी का शहर में जुलूस निकाला था। इससे पहले लुक्का गत 9 मई 2024 को दिहौली थाने के गांव ढभेरा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान भाग निकला था। दोनों तरफ से करीब 100 राउंड फायर हुए थे। जिसमें गिरोह के साथी सतीश पुत्र मुंशीलाल गुर्जर निवासी जुगईपुरा गिरफ्तार किया था। जबकि छह जने भाग निकले थे।
घटना के समय बारिश हो रही थी। बताया है कि सड़क किनारे अचानक ट्रक आने और दृश्यता कम होने से पुलिस वैन उससे जा टकराई। हादसे में पुलिस चालक संदीप शर्मा की मृत्यु हो गई। जबकि पांच पुलिसकर्मी और एक हार्डकोर अपराधी घायल हो गया। सुबह पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी जाएगी।