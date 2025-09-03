Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धौलपुर

Rajasthan: राजस्थान में हार्डकोर अपराधी को पेशी पर लाते वक्त भीषण हादसा, पुलिस चालक की मौत, ASI गंभीर

एसपी ने बताया कि घटना में घायल हार्डकोर अपराधी धर्मेन्द्र उर्फ लुक्का को प्राथमिक उपचार के बाद वापस नागौर भेज दिया। जबकि अन्य घायल पुलिसकर्मियों को धौलपुर लाया गया।

धौलपुर

Rakesh Mishra

Sep 03, 2025

dholpur road accident
Play video

राजस्थान के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 स्थित कालाखोह के पास बुधवार को हार्डकोर अपराधी धर्मेन्द्र उर्फ लुक्का को धौलपुर डकैती कोर्ट में पेशी पर लाते समय जबरदस्त हादसा हो गया। पुलिस गाड़ी हाईवे पर खड़े ट्रक से जा भिड़ी। घटना में धौलपुर से गए चालानी गार्ड में शामिल पुलिस चालक संदीप शर्मा की इलाज के दौरान जयपुर एसएमएस अस्पताल में मृत्यु हो गई, जबकि हार्डकोर अपराधी व 5 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए।

एएसआई गंभीर घायल

इसमें एक एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जयपुर के एमएसएस अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी धौलपुर पुलिस को मिली तो महकमे में शोक की लहर छा गई। उधर, मृतक पुलिस चालक संदीप शर्मा का देर शाम जयपुर एसएमएस अस्पताल में पोस्टमार्टम होने पर शव परिजनों को सौंप दिया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पिता की राख ठंडी होने से पहले ही बेटे की भी सजानी पड़ी चिता, सदमे में परिवार, हर आंख नम
कोटा
death of father and son

पुलिस अधिकारी ने बताया कि चालक संदीप शर्मा के देह को पुलिसकर्मी और परिजन जयपुर से धौलपुर ले गए। मृतक पुलिस चालक संदीप का अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह धौलपुर शहर में होगा। हादसे में एएसआई भंवरसिंह, हैड कांस्टेबल ईश्वरदयाल, कांस्टेबल धीरज कुमार, शशि कुमार, राजेश कुमार व धर्मेंद्र कुमार एवं अपराधी लुक्का घायल हो गया। इसमें गंभीर घायल भंवर सिंह का जयपुर एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है।

हार्डकोर को वापस भेजा नागौर

एसपी ने बताया कि घटना में घायल हार्डकोर अपराधी धर्मेन्द्र उर्फ लुक्का को प्राथमिक उपचार के बाद वापस नागौर भेज दिया। जबकि अन्य घायल पुलिसकर्मियों को धौलपुर लाया गया। वहीं, मृतक पुलिसकर्मी संदीप का जयपुर अस्पताल में शाम को पोस्टमार्टम हो गया। संदीप शादीशुदा था और उसके बच्चे थे। अचानक हुई घटना से परिवार में मातम छा गया। परिवार निहालगंज थाना क्षेत्र की राधापुरम कॉलोनी में रह रहा है।

मुठभेड़ में पकड़ा गया था लुक्का, 37 मामले दर्ज

बता दें कि हादसे में घायल हार्डकोर अपराधी धर्मेन्द्र उर्फ लुक्का गुर्जर गत वर्ष बसई डांग थाना क्षेत्र के न्यायली के जंगल में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान पकड़ा था। डकैत गिरोह की ओर से करीब 60 से अधिक राउंड फायर किए गए थे। पुलिस ने करीब 40 राउंड फायर किए थे। पुलिस ने डकैत लुक्का समेत उसके चार साथी गिरफ्तार किए थे।

इनके पास से 3 राइफल, दो देशी कट्टे, बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए। दस्यु धर्मेन्द्र उर्फ लुक्का पर धौलपुर, भरतपुर समेत यूपी के आगरा और एमपी के मुरैना जिले में करीब 37 आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस ने हार्डकोर अपराधी का शहर में जुलूस निकाला था। इससे पहले लुक्का गत 9 मई 2024 को दिहौली थाने के गांव ढभेरा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान भाग निकला था। दोनों तरफ से करीब 100 राउंड फायर हुए थे। जिसमें गिरोह के साथी सतीश पुत्र मुंशीलाल गुर्जर निवासी जुगईपुरा गिरफ्तार किया था। जबकि छह जने भाग निकले थे।

यह वीडियो भी देखें

घटना के समय बारिश हो रही थी। बताया है कि सड़क किनारे अचानक ट्रक आने और दृश्यता कम होने से पुलिस वैन उससे जा टकराई। हादसे में पुलिस चालक संदीप शर्मा की मृत्यु हो गई। जबकि पांच पुलिसकर्मी और एक हार्डकोर अपराधी घायल हो गया। सुबह पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी जाएगी।

  • विकास सांगवान, जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर

ये भी पढ़ें

गुजराती छात्रों का सनसनीखेज आरोप, पुलिस ने जबरन थाने में बंद किया, वसूली की, वायरल VIDEO से मचा हड़कंप
सिरोही
Sirohi News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 09:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / Rajasthan: राजस्थान में हार्डकोर अपराधी को पेशी पर लाते वक्त भीषण हादसा, पुलिस चालक की मौत, ASI गंभीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट