Rajasthan: राजस्थान में हार्डकोर अपराधी को पेशी पर लाते वक्त भीषण हादसा, पुलिस चालक की मौत, ASI गंभीर

इनके पास से 3 राइफल, दो देशी कट्टे, बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए। दस्यु धर्मेन्द्र उर्फ लुक्का पर धौलपुर, भरतपुर समेत यूपी के आगरा और एमपी के मुरैना जिले में करीब 37 आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस ने हार्डकोर अपराधी का शहर में जुलूस निकाला था। इससे पहले लुक्का गत 9 मई 2024 को दिहौली थाने के गांव ढभेरा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान भाग निकला था। दोनों तरफ से करीब 100 राउंड फायर हुए थे। जिसमें गिरोह के साथी सतीश पुत्र मुंशीलाल गुर्जर निवासी जुगईपुरा गिरफ्तार किया था। जबकि छह जने भाग निकले थे।