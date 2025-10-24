Rajasthan: राजस्थान के इस शहर की बदलेगी सूरत, 10 करोड़ से सड़कों की होगी मरम्मत, फिर सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां

शहरवासियों को लंबे अर्से से सड़कों के पेचवर्क का इंतजार है। करीब एक साल से शहर के लोग टूटी सड़कों से जूझ रहे हैं। गर्मी के बाद मानसूनी बरसात में हालात और बिगड़ गई। सड़कों पर गहरे-गहरे गड्ढे हो गए। पैलेस रोड से स्टेशन रोड, जगन तिराहा से हरदेव नगर, गौरव पथ, जेल रोड, जेल फाटक से स्टेशन रोड, बजरिया, आरएसी लाइन की सड़कों की हालत बदतर बनी हुई है। अब तो लोग गड्ढों की वजह से छोटे रास्तों से जाना पसंद करते हैं।