दो किशोर नदी में डूबे, एक का शव मिला, भैंस को निकालने के दौरान हुआ हादसा

धौलपुर। राजाखेड़ा उपखंड के समानांतर बह रही उत्तनगन नदी में तटवर्ती नागर गांव के दो किशोर गुरुवार सुबह डूब गए। हादसा भैंस के पानी में जाने और उसे बचाने के दौरान हुई। घटना की सूचना बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित होकर किशोरों की तलाश शुरू की और पुलिस, प्रशासन को घटना की सूचना दी। ग्रामीणों ने गहरे पानी मे किशोरों का कोई पता नहीं चला।
दोपहर में तहसीलदार दीप्ति देव की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। शाम को एसडीआरएफ ने एक किशोर को बाहर निकाल लिया, जिससे पहले ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान राजन बघेल के रूप में हुई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। दूसरे किशोर का अभी पता नहीं चल पाया है।
नागर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि बीपेंद्र सिंह ने बताया कि गांव के राजन बघेल पुत्र मानसिंह बघेल एवं अंशु पुत्र प्रमोद ठाकुर नदी के पास थे। जहां एक भैंस पानी में जाती दिखी तो उसे बचाने राजन पानी में उतरा, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाया और डूबने लगा। जिस पर अंशु भी उसे बचाने कूदा, लेकिन दोनों ही गहरे पानी मे अंदर चले गए। जिनकी तलाश पहले ग्रामीणों ने की। बाद में दोपहर एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। शाम को एक किशोर राजन का शव बाहर निकाल लिया। शव देखते हुए परिजनों की चीख पुकार मच गई।