दो किशोर नदी में डूबे, एक का शव मिला, भैंस को निकालने के दौरान हुआ हादसा

नागर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि बीपेंद्र सिंह ने बताया कि गांव के राजन बघेल पुत्र मानसिंह बघेल एवं अंशु पुत्र प्रमोद ठाकुर नदी के पास थे। जहां एक भैंस पानी में जाती दिखी तो उसे बचाने राजन पानी में उतरा, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाया और डूबने लगा। जिस पर अंशु भी उसे बचाने कूदा, लेकिन दोनों ही गहरे पानी मे अंदर चले गए। जिनकी तलाश पहले ग्रामीणों ने की। बाद में दोपहर एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। शाम को एक किशोर राजन का शव बाहर निकाल लिया। शव देखते हुए परिजनों की चीख पुकार मच गई।