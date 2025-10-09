Dholpur News: थाने में घुसकर महिलाओं ने मचाया उत्पात, पुलिसकर्मियों से भिड़ीं, एक की फाड़ दी वर्दी

सीओ अनूप यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम एएसआई विष्णु कुमार के नेतृत्व में वांछित निरोती लाल को पकड़ने तसीमो गई थी। यहां निरोती के परिजनों ने विरोध कर दिया और उसे छुड़ा लिया। जिस पर पुलिस लौट आई। पीछे से दुर्ग सिंह के साथ महिलाएं और पुरुष थाने पहुंचे और हंगामा कर दिया। पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया और थाने में उत्पात मचाया। सरकारी रिकॉर्ड को फाड़ा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। घटनाक्रम में तीन पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। प्रकरण को लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।