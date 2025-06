Best Tea For Liver: ग्रीन टी या दूध वाली चाय, लिवर के लिए बढ़िया चाय कौन-सी है?

भारत•Jun 02, 2025 / 05:19 pm• Ravi Gupta

फोटो प्रतीकात्मक

Best Tea For Liver, Green tea or, Milk Tea: ग्रीन टी या दूध वाली चाय, ये दो प्रकार की चाय है जो अधिकतर पी जाती है। साथ ही कुछ लोग ये सोचकर चाय नहीं पीते हैं कि इससे सिर्फ नुकसान है। उन लोगों को ये समझना होगा कि चाय पीने से फायदा भी है। खासकर, अगर आप स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हैं तो आपको चाय पीनी चाहिए। क्योंकि, चाय पीना लिवर के लिए लाभकारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन-सी चाय पिएं, ग्रीन टी या फिर मिल्क टी (Green Tea Vs Milk Tea)? हम आपको शोध के आधार पर बताने जा रहे हैं कि लिवर को हेल्दी रखने के लिए कौन-सी चाय पिएं।