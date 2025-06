Curd with Salt or Sugar : दही में क्या मिलाकर खाएं? दही खाने का सेहतमंद तरीका जानिए

Benefits of Eating Curd Daily : सेहत के लिहाज़ से, नमक वाला दही आमतौर पर मीठे दही से बेहतर होता है। ज्यादा चीनी वज़न बढ़ाने, ब्लड शुगर बढ़ाने और दांतों को खराब करने जैसी समस्याए दे सकती है।

Curd with Salt or Sugar : भारत में शायद ही कोई ऐसा खाना हो जिसमें दही साथ में न खाया जाए। चाहे पराठा हो या दाल-चावल, एक कटोरी दही जरूर रहती है। आमतौर पर लोग दही में या तो चीनी मिलाकर (Curd with Salt or Sugar) खाते हैं या फिर थोड़ा नमक डालकर। ताजी दही में जब ऊपर से चीनी डाली जाती है, तो उसे मीठा दही कहते हैं।