Chia Seeds Side effects : 1 दिन में कितने चिया सीड्स खाने चाहिए , साइड इफेक्ट्स से बचने के लिए करें ये काम

How Many Chia Seeds Eaten in a Day : आजकल हर तरफ छोटे-छोटे लेकिन कमाल के चिया सीड्स की धूम है। चिया के बीज मूल रूप से मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। ये काले और सफेद बीज अपनी जबरदस्त न्यूट्रिशनल वैल्यू (पौष्टिक गुणों) के कारण 'सुपरफूड' का खिताब पा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं 1 दिन में कितने चिया सीड्स खाने चाहिए। और खाने का सही तरीका क्या है।