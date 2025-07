Benefits of Cooking in Clay Pots : सावन के महीने में मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने के फायदे

Benefits of Cooking in Clay Pots During Month of Sawan : बदलते दौर में भले ही हमारी रसोई गैस और मॉडर्न कुकवेयर से भर गई हो लेकिन मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने का अपना ही एक अलग मजा है। क्या आप जानते हैं हमारी दादी-नानियां जिस तरीके से खाना बनाती थीं वह सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद था? खासकर, सावन (Sawan2025) के महीने में जब चारों तरफ हरियाली और पवित्रता का माहौल होता है मिट्टी के बर्तन में पका खाना और भी खास हो जाता है। आइए, जानते हैं क्यों खास है सावन के महीने खाना बनाने का यह पारंपरिक तरीका और विज्ञान भी इसे क्यों मानता है सही। (Mitti Ke Bartan Me Khana Khane Ke Fayde)