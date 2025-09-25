Dungarpur : अयोध्या-काशी कॉरिडोर की तर्ज पर हो बेणेश्वर धाम का विकास, लाखों श्रद्धालुओं को उम्मीद पीएम मोदी करेंगे घोषणा

पिछले 10 साल में, बेणेश्वर धाम के विकास की कई योजनाएं बनीं, लेकिन वे पूरी नहीं हो पाईं। 2013-14 में भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर प्राधिकरण और देवस्थान विभाग के जरिए 255 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार किया। हालांकि, इसमें से केवल 15 करोड़ के 5 कार्य ही स्वीकृत हुए, जो आज भी अधूरे हैं। 2022 में कांग्रेस सरकार ने बेणेश्वर धाम के हर साल टापू में तब्दील होने की समस्या को देखते हुए 132 करोड़ के हाई-ब्रिज पुल का शिलान्यास कराया, लेकिन इसकी गति काफी धीमी है। सरकार ने बेणेश्वर विकास बोर्ड का गठन कर 100 करोड़ का बजट भी जारी किया, लेकिन धरातल पर आने से पहले ही सरकार बदल गई।