Rajasthan Govt School: करोड़ों खर्च के बावजूद सरकारी स्कूलों में घटा नामांकन, जानें इसके पीछे की 6 बड़ी वजह

प्राइमरी सेटअप में नामांकन अधिक कम हुआ है। शाला दर्पण पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 1 से 5 में 1 लाख 40 हजार 46 बच्चे एवं कक्षा 6 से 8 में 82 हजार 3 बच्चे कम हुए हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 3 में सबसे कम प्रवेश हुए। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कक्षा 3 में 1 लाख 20 हजार 257 कम विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। वहीं, कक्षा दो में 9 लाख 7 हजार 789 कक्षा चार में 64 हजार 46, कक्षा 6 में एक लाख 5 हजार 615. कक्षा 7 में 17 हजार 822 एवं कक्षा 10 में 3358 विद्यार्थियों की कमी हुई है।