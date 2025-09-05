Dungarpur : भाजपा से त्याग-पत्र देने का सिलसिला जारी, जिलाध्यक्ष ने कही ये बड़ी बात

Dungarpur : डूंगरपुर के सागवाड़ा नगरपालिका भवन को पुरानी जगह पर बनवाए जाने को लेकर भाजपा में पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र देने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को बूथ अध्यक्ष एवं मोर्चा पदाधिकारी ने भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल रणोली को त्यागपत्र भेज दिया है। वार्ड 118 के बूथ अध्यक्ष जितेन्द्र सोमपुरा, नरेश सोमपुरा, शैलेष सोमपुरा, पूर्व नगर मंत्री विष्णुकुमार, ओबीसी मोर्चा के जयेश कुमार पंचाल, मंडल मंत्री जयेश पंचाल, संजय भावसार एवं अली असगर जमाली ने भाजपा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया है।