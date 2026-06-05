Illegal Petrol Sales : डूंगरपुर में रसद विभाग का एक्शन, प्लास्टिक की बोतलों में मिला पेट्रोल, दुकानदारों को चेताया

Illegal Petrol Sales : डूंगरपुर जिले में पेट्रोलियम पदार्थों के अवैध भंडारण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रसद विभाग की टीम ने गुरुवार को भंडारिया व माडा क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक स्थलों का औचक निरीक्षण किया। जिला रसद अधिकारी के आदेश पर गठित टीम प्रवर्तन अधिकारी नीलेशकुमार खांट, प्रवर्तन निरीक्षक हिमांशु डामोर तथा प्रवर्तन निरीक्षक हर्षिल कोडिया ने फील्ड विजिट की। डूंगरपुर-सीमलवाड़ा रोड पर भंडारिया में एक चाय की दुकान एवं माडा स्थित एक जनरल स्टोर पर दबिश दी।