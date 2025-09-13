Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

डूंगरपुर

Dungarpur : डूंगरपुर में सड़क पर फेंक रहे सरकार की फ्री दवाइयां, क्यों?

Dungarpur : डूंगरपुर में सरकारी अस्पताल से मिलने वाली दवाओं को सड़क किनारे फेंका जा रहा है। अधिकारियों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। क्यों?

डूंगरपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 13, 2025

Dungarpur Government Free Medicines thrown on Road Why
डूंगरपुर शहर के पातेला जलाशय के किनारे डाली गई सरकारी दवाएं। पत्रिका फोटो

Dungarpur : डूंगरपुर में सरकारी अस्पताल से मिलने वाली दवाओं को सड़क किनारे फेंका जा रहा है। शहर के पातेला जलाशय के पास गैस और शुगर जैसी बीमारियों की दवाएं, इंजेक्शन और अन्य चिकित्सा सामग्री मिली है। फेंकी गई दवाओं में कुछ ब्रांडेड दवाएं भी शामिल हैं, जिससे अधिकारियों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। फेंकी गई सामग्री में सिर्फ दवाएं ही नहीं, बल्कि ब्लड शुगर नापने वाली मशीन की स्ट्रिप्स और खांसी की सिरप भी शामिल है। यह सामग्री पिछले 4-5 दिनों से सड़क पर पड़ी है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ गया है।

बायोवेस्ट का भी गलत निस्तारण

डूंगरपुर में जिला अस्पताल में भी बायोवेस्ट के निस्तारण का तरीका सही नहीं है। अस्पताल के पीछे ही बायोवेस्ट को खुले में जलाया जाता है, जिससे निकलने वाला जहरीला धुआं मरीजों और उनके परिजनों के लिए हानिकारक है। इसके अलावा, इस कचरे को खुले ट्रैक्टर में ले जाया जाता है, जिससे यह सड़क पर भी गिर सकता है।

ये भी पढ़ें

Banswara Crime : बुखार आया था तो ‘झोलाछाप’ के पास गई, उसने किया ऐसा काम, विवाहिता की हो गई मौत
बांसवाड़ा
Banswara Crime Fever Come she went to jholachhap he did such a thing that married woman died

नियमों का उल्लंघन

दवाओं और बायोवेस्ट को इस तरह खुले में फेंकना नियमों का उल्लंघन है। दवाओं का सही निस्तारण कचरा पात्र में होना चाहिए, न कि खुले में। अगर सरकारी कर्मचारी ऐसी लापरवाही करते पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

फेंकी गई ज्यादातर दवाएं ब्रांडेड

फेंकी गई ज्यादातर दवाएं ब्रांडेड हैं और कुछ ही सरकारी दवाएं हैं। इस मामले की जांच करवाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
डॉ विपिन मीणा कार्यवाहक सीएमएचओ डूंगरपुर

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बिजली बिल को लेकर नया अपडेट, उपभोक्ताओं की धड़कनें हुई तेज, आयोग बना रहा ‘वसूली’ का रोडमैप
जयपुर
Rajasthan electricity bill New Update consumers heartbeats increased commission is making a roadmap for recovery

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 02:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Dungarpur : डूंगरपुर में सड़क पर फेंक रहे सरकार की फ्री दवाइयां, क्यों?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.