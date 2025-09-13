Dungarpur : डूंगरपुर में सड़क पर फेंक रहे सरकार की फ्री दवाइयां, क्यों?

Dungarpur : डूंगरपुर में सरकारी अस्पताल से मिलने वाली दवाओं को सड़क किनारे फेंका जा रहा है। शहर के पातेला जलाशय के पास गैस और शुगर जैसी बीमारियों की दवाएं, इंजेक्शन और अन्य चिकित्सा सामग्री मिली है। फेंकी गई दवाओं में कुछ ब्रांडेड दवाएं भी शामिल हैं, जिससे अधिकारियों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। फेंकी गई सामग्री में सिर्फ दवाएं ही नहीं, बल्कि ब्लड शुगर नापने वाली मशीन की स्ट्रिप्स और खांसी की सिरप भी शामिल है। यह सामग्री पिछले 4-5 दिनों से सड़क पर पड़ी है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ गया है।