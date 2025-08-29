डूंगरपुर में भारी बारिश से 5 घंटे बिजली गुल, विद्युत निगम पर फूटा उपभोक्ताओं का गुस्सा

Dungarpur : डूंगरपुर जिले का विद्युत तंत्र फेल हो गया है। अमूमन साल के 365 ही दिन रखरखाव के नाम पर रोज घंटों पावर कट के बावजूद हल्की सी हवा और बारिश गिरते ही पूरा बिजली महकमे की सांसें फूल जा रही है। शहर में गुरुवार शाम को एक घंटे की हुई बारिश के बाद पूरा शहर रात्रि साढ़े 9 बजे तक अंधेरे में डूबा रहा।