डूंगरपुर में भारी बारिश से 5 घंटे बिजली गुल, विद्युत निगम पर फूटा उपभोक्ताओं का गुस्सा

Dungarpur : डूंगरपुर जिले का विद्युत तंत्र फेल हो गया है। अमूमन साल के 365 ही दिन रखरखाव के नाम पर रोज घंटों पावर कट के बावजूद हल्की सी हवा और बारिश गिरते ही पूरा बिजली महकमे की सांसें फूल जा रही है। शहर में गुरुवार शाम को एक घंटे की हुई बारिश के बाद पूरा शहर रात्रि साढ़े 9 बजे तक अंधेरे में डूबा रहा।
गणेश चतुर्थी का पर्व होने से गणेश चौकों पर सारी सजावटें और तैयारियां धरी की धरी रह गई। भगवान को अंधेरे में भोग एवं आरती के आयोजन हुए। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोगों का जमकर गुस्सा फूटा। अंधेरे के चलते लोग दर्शनों के लिए नहीं निकल पाए। रात्रि करीब पौने दस बजे बाद बिजली आपूर्ति बहाल हुई, तो लोगों ने राहत पाई।
इधर, बिजली आपूर्ति बाधित होने से शहरी क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था भी बिगड़ गई है। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता गोपीचंद वर्मा ने बताया कि डीमिया पावर लाइन बुधवार शाम चार बजे से गुरुवार शाम चार बजे तक बंद है। दोवड़ा में भी पावर सप्लाई नहीं होने से सोमकमला आंबा बांध से शहर के वाटर टैंक नहीं भर पाए हैं।
एवीवीएनएल के सहायक अभियंता आशीष मिश्रा ने बताया कि बुधवार शाम को करीब दो घंटे की तेज बारिश से विद्युत लाइनों पर पेड़ एवं पेड़ की डालियां टूटकर गिर गई। इससे विद्युत लाइने एवं कई फीडरों को क्षति पहुंची। साथ ही शहर के कई हिस्सों में अण्डर ग्राउण्ड केबलों की भी समस्या आई।
आशीष मिश्रा ने बताया कि इस दौरान विद्युत सप्लाई सुचारू करने के लिए निगम की चार टीमें बारिश के बावजूद फील्ड में डटी रही। ऐसे में चालू लाइन पर कार्य संभव नहीं होने से विद्युत आपूर्ति के दौरान ही बारिश जारी थी। विद्युत आपूर्ति बहाल करने में चार घंटे लगे।