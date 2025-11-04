Rajasthan : डूंगरपुर में थैलेसीमिया रोगियों के परिजनों की उदयपुर-अहमदाबाद की दौड़ खत्म, जानें क्यों

अब तक थैलेसीमिया से ग्रस्त अपने बच्चों को लेकर माता-पिता सीधे अन्य शहरों में चले जाते थे। लेकिन, अब यहां ब्लड कंपोनेट मशीन शुरू होने से औसत हर माह 40 से 50 बच्चों का उपचार हो रहा है। सुरक्षित रक्त से जुड़े घटक बिना संक्रमण में मिल पा रहे हैं। उपचार की निरंतरता भी बन रही है और मासूमों के स्वास्थ्य परिणामों में जल्दी से सुधार हो रहे हैं। आमजन और स्वैच्छिक रक्तदाताओं से आह्वान किया जा रहा है कि वे नियमित रक्तदान कर मानवता की इस सेवा में सहयोग दें।

डा. निलेश गोष्ठी, विभागाध्यक्ष बाल रोग, श्रीहरिदेव जोशी चिकित्सालय, डूंगरपुर