Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Rajasthan : डूंगरपुर में थैलेसीमिया रोगियों के परिजनों की उदयपुर-अहमदाबाद की दौड़ खत्म, जानें क्यों

Rajasthan : दक्षिणी राजस्थान के थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के माता-पिता को आर्थिक राहत मिलने के साथ ही हर थोड़े दिन में लग रही उदयपुर एवं अहमदाबाद की दौड़ थम गई है। जानें क्यों?

2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 04, 2025

Dungarpur Thalassemia patients family members Udaipur-Ahmedabad race end find out why

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ ही चिकित्सा सुविधाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। रक्तदान के क्षेत्र में प्रदेश में अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले डूंगरपुर जिले के ब्लड बैंक की सुविधाओं में हुए इजाफा होने के बाद अब रक्तदाता की ओर से दिया जा रहा एक यूनिट रक्त तीन-तीन जिदंगियां बचा रहा है। सबसे बड़ी राहत थैलेसीमिया-एनीमिया से ग्रस्त बच्चों के साथ ही डेंगू और मलेरिया के मरीजों को मिल रही है।

अब उन्हें रक्त से जुड़े विभिन्न कंपोनेंट के लिए गुजरात और उदयपुर की दौड़ नहीं लगानी पड़ रही है। चिकित्सालय में कंपोनेंट सेपरेशन मशीन शुरू होने के साथ ही दक्षिणी राजस्थान के एनीमिया ग्रस्त माताओं के थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के माता-पिता को आर्थिक राहत मिलने के साथ ही हर थोड़े दिन में लग रही उदयपुर एवं अहमदाबाद की दौड़ थम गई है। अब चिकित्सालय के शिशु चिकित्सालय में ही बच्चों को ब्लड से जुड़े आवश्यक कंपोनेट उपलब्ध हो पा रहे हैं।

हर बार बच रहे 5 हजार रुपए

सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के बाल रोग विभाग एवं रक्तकोष में अब थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त बच्चों को आवश्यक रक्त घटक पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज़्मा तथा क्रायोप्रेसिपिटेट आदि ऑन द टाइम सुगमता से उपलब्ध हो रहा है। जबकि, इससे पूर्व थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त बच्चों को रक्त से जुड़े घटक चढ़वाने के लिए उदयपुर या अहमदाबाद के निजी एवं सरकारी चिकित्सालयों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस दौरान उनको हर बार गाड़ी भाड़ा सहित निजी चिकित्सालय होने पर रुम, डॉक्टर आदि सहित करीब 5 हजार रुपए से अधिक का फटका लग रहा था।

नियमित रक्तदान कर मानवता की इस सेवा में सहयोग दें

अब तक थैलेसीमिया से ग्रस्त अपने बच्चों को लेकर माता-पिता सीधे अन्य शहरों में चले जाते थे। लेकिन, अब यहां ब्लड कंपोनेट मशीन शुरू होने से औसत हर माह 40 से 50 बच्चों का उपचार हो रहा है। सुरक्षित रक्त से जुड़े घटक बिना संक्रमण में मिल पा रहे हैं। उपचार की निरंतरता भी बन रही है और मासूमों के स्वास्थ्य परिणामों में जल्दी से सुधार हो रहे हैं। आमजन और स्वैच्छिक रक्तदाताओं से आह्वान किया जा रहा है कि वे नियमित रक्तदान कर मानवता की इस सेवा में सहयोग दें।
डा. निलेश गोष्ठी, विभागाध्यक्ष बाल रोग, श्रीहरिदेव जोशी चिकित्सालय, डूंगरपुर

ये भी पढ़ें

Weather Update 4 November : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, 90 मिनट में राजस्थान के 12 जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान
जयपुर
Weather Update 4 November Meteorological Department Prediction Today next 90 minutes Rajasthan 12 districts heavy rain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 03:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan : डूंगरपुर में थैलेसीमिया रोगियों के परिजनों की उदयपुर-अहमदाबाद की दौड़ खत्म, जानें क्यों

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

IRCTC : आइआरसीटीसी का तोहफा, थाईलैंड में मनाएं नया साल, सिर्फ इतने रुपए में मिलेगा पैकेज

IRCTC Gift Celebrate New Year in Thailand get package for just this much money
डूंगरपुर

Dungarpur : एनीकट में नहाने गया युवक, घर नहीं लौटा, सर्च अभियान जारी

Dungarpur Youth went to bathe in Anicut did not return home search operation continues
डूंगरपुर

डूंगरपुर के इस स्टेट हाइवे पर भारी अतिक्रमण, जिला प्रशासन सख्त, तीन दिन का दिया अंतिम अल्टीमेटम

Dungarpur on this state highway Heavy encroachment district administration strict issued a three-day Last ultimatum
डूंगरपुर

SIR News : राजस्थान में 7 फरवरी तक चलेगी SIR की प्रक्रिया, जानें कैसे, इस दिन तैयार होगी नई वोटर लिस्ट

Rajasthan SIR Process continue in 7 February Know how new voter list ready on this day
डूंगरपुर

Rajasthan News : जैन मंदिर परिसर में जिंदा मछलियां फेंकने से फूटा आक्रोश, आरोपी महिला व पुत्र हिरासत में

Rajasthan Dungarpur Chitri town Jain temple premises live fish accused woman is in custody
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.