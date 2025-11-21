Patrika LogoSwitch to English

डूंगरपुर

Dungarpur : दो बाइकें आपस में टकराईं, एक युवक की दर्दनाक मौत, तीन घायल, मृतक की शिनाख्त नहीं

Dungarpur : डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 21, 2025

Dungarpur Two bikes collided one youth died tragically three were injured deceased has not been identified

ग्राफिक्स फोटो प​त्रिका

Dungarpur : डूंगरपुर में देर रात दो बाइक आमने-सामने टकरा गईं। जिसके बाद एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। बाकी तीन बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी तरफ मृतक युवक के शव को मॉर्च्युरी में रखवाया गया है। मृतक युवक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है।

सूचना के अनुसार, एक बाइक डूंगरपुर से रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी, उसी वक्त दूसरी बाइक रेलवे स्टेशन की दिशा से आ रही थी। तेज रफ्तार से आ रही दोनों बाइक स्टेशन के पास मोड़ पर आमने-सामने टकरा गईं। जिसके बाद यह बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद मौके पर भीड़ एकत्र हो गई। तत्काल पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी गई।

एक घायल उदयपुर रेफर, दूसरे का इलाज जारी

सूचना के बाद 108 एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में छेला खेरवाड़ा निवासी नीलेश पिता नारायण आहारी की हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया है। मसानिया निवासी कपिल पिता शंकर परमार का उपचार जिला अस्पताल में जारी है।

अभी तक नहीं हुई मृतक युवक की पहचान

अभी तक मृतक युवक की पहचान नहीं हो सकी। सदर थाना पुलिस एक अन्य घायल युवक की भी पहचान करने में जुटी है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है, जिसमें तेज रफ्तार और लापरवाही को संभावित वजह माना जा रहा है।

