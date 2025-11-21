Dungarpur : दो बाइकें आपस में टकराईं, एक युवक की दर्दनाक मौत, तीन घायल, मृतक की शिनाख्त नहीं

सूचना के अनुसार, एक बाइक डूंगरपुर से रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी, उसी वक्त दूसरी बाइक रेलवे स्टेशन की दिशा से आ रही थी। तेज रफ्तार से आ रही दोनों बाइक स्टेशन के पास मोड़ पर आमने-सामने टकरा गईं। जिसके बाद यह बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद मौके पर भीड़ एकत्र हो गई। तत्काल पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी गई।