SIR Update : एसआइआर को लेकर डूंगरपुर में आई अच्छी खबर, 2 बीएलओ सम्मानित

डूंगरपुर. बीएलओ को सम्मानित करते कलक्टर अंकितकुमार सिंह। फोटो पत्रिका
SIR Update : राजस्थान में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) के तहत गणना पत्र वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन के पहले चरण का कार्य शत प्रतिशत पूरा करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को निर्वाचन विभाग जयपुर द्वारा वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की मौजूदगी में सम्मानित किया गया।
डूंगरपुर जिला के विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा के भाग संख्या 85 के बूथ लेवल अधिकारी मनोज पंड्या अध्यापक लेवल प्रथम तथा सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 12 के बूथ लेवल अधिकारी जयंतीलाल बुनकर अध्यापक लेवल द्वितीय को शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के लिए सम्मानित किया गया।
इन दोनों को निर्वाचन विभाग जयपुर राजस्थान द्वारा भेजे गए प्रशस्ति पत्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त की वीसी में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अंकितकुमार सिंह ने दिए।
एनआईसी में आयोजित वीसी में मुख्य चुनाव अधिकारी को बीएलओ मनोज पंड्या ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने कार्य को एक रणनीति बनाते हुए योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण किया, जिससे कार्य शीघ्रता से हो गया। मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।
