SIR Update : एसआइआर को लेकर डूंगरपुर में आई अच्छी खबर, 2 बीएलओ सम्मानित

SIR Update : राजस्थान में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) के तहत गणना पत्र वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन के पहले चरण का कार्य शत प्रतिशत पूरा करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को निर्वाचन विभाग जयपुर द्वारा वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की मौजूदगी में सम्मानित किया गया।