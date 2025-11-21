SIR Update : डूंगरपुर में शिक्षक संगठन नाराज, आंदोलन की दी चेतावनी

जिला मंत्री सुदर्शन सिंह चौहान एवं जिला उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि ज्ञापन में मतदाता सूची शुद्धिकरण को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए कहा गया कि इस कार्य को शिक्षकों एवं कार्मिकों के उत्पीड़न का कारण बनाना अनुचित है। 18 नवंबर को उपखण्ड अधिकारियों द्वारा पीईईओ को ग्राम पंचायत प्रभारी नियुक्त करते हुए प्रत्येक बूथ पर कैंप आयोजित करने तथा बीएलओ से प्रतिदिन परिगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरण करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कार्यभार अत्यधिक बढ़ गया है।