Road Accident: अनियंत्रित कार खेत में पलटी, पति की दर्दनाक मौत, पत्नी के शरीर में 18 फ्रैक्चर, हालत गंभीर

प्रियंक कार चला रहा था। रात करीब 3.30 बजे झपकी आने से कार सड़क से नीचे उतरकर खेतों में चली गई। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने कई बार पलटी खाई। हादसे के बाद प्रियंक जैसे-तैसे कार से बाहर निकला, लेकिन अंधेरा होने से उसे रास्ता नहीं मिला। प्रियंक के सड़क पर जाने की बजाय खेतों के अन्दर की ओर चला गया। प्रियंक को करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद ढूंढ़ा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समय पर इलाज नहीं मिलने से प्रियंक की मौत हो गई।