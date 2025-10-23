Patrika LogoSwitch to English

कोटा

कोटा-दौसा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित कार पलटी, 3 साल की बच्ची की मौत, माता-पिता बेसुध

Road Accident: घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों और ग्रामीणों ने तुरंत कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला।

less than 1 minute read

कोटा

image

Rakesh Mishra

Oct 23, 2025

road accident in Kota

कोटा-दौसा मेगा स्टेट हाईवे पर ड्रेन में गिरी कार। फोटो- पत्रिका

केशवरायपाटन। कोटा-दौसा मेगा स्टेट हाईवे पर आडा गेला बालाजी मंदिर के पास गुरुवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क पर अचानक पशु आ जाने से एक कार असंतुलित होकर ड्रेन में पलट गई। हादसे में तीन वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

अनियंत्रित कार पलटी

थाना प्रभारी हंसराज मीणा ने बताया कि कापरेन निवासी राजेश शर्मा अपने भाई, मां, बहन और परिजनों के साथ कोटा जा रहे थे। वहां से उन्हें ट्रेन से मथुरा जाना था। सुबह करीब साढ़े पांच बजे जब वे घर से निकले और आडा गेला बालाजी मंदिर के पास पहुंचे, तभी अचानक सड़क पर पशु आ गए। पशु से बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर पलट गई और सड़क किनारे ड्रेन में जा गिरी।

हादसे में पीयू शर्मा (3) पुत्री मुकेश शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुकेश शर्मा (35), कुशुम शर्मा (30), प्रेम बाई (50), विष्णु शर्मा (31), रोशनी (29) और उमा बाई (26) गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों और ग्रामीणों ने तुरंत कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। मुकेश शर्मा और उनकी पत्नी कुशुम अपनी बेटी को देख बेसुध हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए कोटा चिकित्सालय रेफर किया गया है।

23 Oct 2025 04:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा-दौसा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित कार पलटी, 3 साल की बच्ची की मौत, माता-पिता बेसुध

