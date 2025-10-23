कोटा-दौसा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित कार पलटी, 3 साल की बच्ची की मौत, माता-पिता बेसुध

हादसे में पीयू शर्मा (3) पुत्री मुकेश शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुकेश शर्मा (35), कुशुम शर्मा (30), प्रेम बाई (50), विष्णु शर्मा (31), रोशनी (29) और उमा बाई (26) गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों और ग्रामीणों ने तुरंत कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। मुकेश शर्मा और उनकी पत्नी कुशुम अपनी बेटी को देख बेसुध हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए कोटा चिकित्सालय रेफर किया गया है।