Ajmer Accident: बाइक सवार हलवाई को बजरी के डम्पर ने कुचला, टायर चढ़ने से घटनास्थल पर ही मौत

Ajmer Accident: अजमेर। पुष्कर बायपास माकड़वाली रोड पर गुरुवार सुबह बजरी से भरे डम्पर चालक ने आगे चल रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
युवक पेशे से हलवाई था। वह घर से काम पर निकला था। क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस के अनुसार गेगल बाघपुरा हाल कल्याणीपुरा निवासी निवासी लक्ष्मण गुर्जर (40) पुत्र छोटू गुर्जर गुरूवार सुबह बाइक पर काम पर निकला था।
पुष्कर बाय-पास माकड़वाली रोड पर पीछे से आए तेज रफ्तार में आए बजरी से भरे डम्पर ने लक्ष्मण की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में डम्पर का टायर लक्ष्मण और उसकी बाइक के ऊपर से गुजर गया। इसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई।
दुर्घटना के बाद चालक डम्पर छोड़कर फरार हो गया। अजमेर के क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस ने शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया। मृतक लक्ष्मण गुर्जर के भांजे बबलू गुर्जर ने मृतक की शिनाख्त की। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन के सुपुर्द कर दिया।
