डूंगरपुर में मूसलाधार बारिश : सागवाड़ा में 20 मिमी वर्षा, सड़कों पर जलभराव, सौर सिंचाई प्लांट क्षतिग्रस्त

उधर, गड़ाजसराजपुर क्षेत्र के कसारिया गांव में स्थित सामुदायिक सौर सिंचाई योजना का प्लांट एक बार फिर प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया। स्थानीय किसानों के अनुसार रात में अचानक तेज आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश आई, जिससे प्लांट का लोहे का भारी ढांचा उखड़कर जमीन पर गिर गया। इसके साथ ही वहां स्थापित सौर पैनल भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी प्लांट को नुकसान पहुंच चुका है। किसानों और ग्रामीणों ने प्रशासन एवं संबंधित विभाग से मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन करने तथा प्लांट को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाने की मांग की है, ताकि सिंचाई व्यवस्था प्रभावित न हो।