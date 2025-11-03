IRCTC : आइआरसीटीसी का तोहफा, थाईलैंड में मनाएं नया साल, सिर्फ इतने रुपए में मिलेगा पैकेज

फाइल फोटो पत्रिका
IRCTC : भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आइआरसीटीसी) ने पर्यटकों को विदेश भ्रमण करवाने की योजना बनाई है। इसके तहत नया साल थाईलैंड में मनाने का अवसर मिलेगा। बैंकाक और पटाया के इस टूर की अवधि 5 रात 6 दिन है। जो 28 दिसंबर को जयपुर से शुरू होगा। इसका मूल्य डबल ऑक्यूपेंसी पर 57 हजार 730 रुपए प्रति व्यक्ति रखा है। इस पैकेज में बैंकाक और पटाया स्थित प्रसिद्ध स्थानों की सैर करवाई जाएगी।
आइआरसीटीसी के अपर महाप्रबंधक योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि थाईलैंड के इस टूर में 35 व्यक्तियों को ले जाया जाएगा। टूर की कीमत में से 5 प्रतिशत टीसीएस टैक्स का रिफंड यात्री को आइटीआर रिटर्न भरते समय वापस मिल जाएगा।
1- जयपुर से आने-जाने का हवाई किराया।
2- थ्री स्टार श्रेणी होटल्स में रुकने की व्यवस्था।
3- प्रतिदिन ब्रेकफास्ट, लंच एवं डिनर (इंडियन रेस्टोरेंट्स में)
4- ए/सी डिलक्स बसों द्वारा मुख्य दर्शनीय स्थलों का भ्रमण एवं प्रवेश शुल्क।
5- यात्रा बीमा।
6- टूर गाइड आदि।
बैंकाक में सफारी वर्ल्ड, मरीन पार्क, चाओफ्राय रिवर क्रूज राइड, टेपल एंड सिटी टूर ऑफ बैंकाक के साथ ही पटाया में कोरल आइलैंड, टूर एंड अलकाजार शो या टिफनी शो दिखाया जाएगा।
