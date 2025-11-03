IRCTC : आइआरसीटीसी का तोहफा, थाईलैंड में मनाएं नया साल, सिर्फ इतने रुपए में मिलेगा पैकेज

IRCTC : भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आइआरसीटीसी) ने पर्यटकों को विदेश भ्रमण करवाने की योजना बनाई है। इसके तहत नया साल थाईलैंड में मनाने का अवसर मिलेगा। बैंकाक और पटाया के इस टूर की अवधि 5 रात 6 दिन है। जो 28 दिसंबर को जयपुर से शुरू होगा। इसका मूल्य डबल ऑक्यूपेंसी पर 57 हजार 730 रुपए प्रति व्यक्ति रखा है। इस पैकेज में बैंकाक और पटाया स्थित प्रसिद्ध स्थानों की सैर करवाई जाएगी।