Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

IRCTC : आइआरसीटीसी का तोहफा, थाईलैंड में मनाएं नया साल, सिर्फ इतने रुपए में मिलेगा पैकेज

IRCTC : आइआरसीटीसी का नया साल का तोहफा। आइआरसीटीसी दे रहा है थाईलैंड में न्यू ईयर मनाने का मौका। जानें क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी। कितना करना होगा खर्च।

less than 1 minute read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 03, 2025

IRCTC Gift Celebrate New Year in Thailand get package for just this much money

फाइल फोटो पत्रिका

IRCTC : भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आइआरसीटीसी) ने पर्यटकों को विदेश भ्रमण करवाने की योजना बनाई है। इसके तहत नया साल थाईलैंड में मनाने का अवसर मिलेगा। बैंकाक और पटाया के इस टूर की अवधि 5 रात 6 दिन है। जो 28 दिसंबर को जयपुर से शुरू होगा। इसका मूल्य डबल ऑक्यूपेंसी पर 57 हजार 730 रुपए प्रति व्यक्ति रखा है। इस पैकेज में बैंकाक और पटाया स्थित प्रसिद्ध स्थानों की सैर करवाई जाएगी।

आइटीआर रिटर्न भरने पर वापस मिलेगा टीसीएस टैक्स

आइआरसीटीसी के अपर महाप्रबंधक योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि थाईलैंड के इस टूर में 35 व्यक्तियों को ले जाया जाएगा। टूर की कीमत में से 5 प्रतिशत टीसीएस टैक्स का रिफंड यात्री को आइटीआर रिटर्न भरते समय वापस मिल जाएगा।

ये सुविधाएं मिलेंगी

1- जयपुर से आने-जाने का हवाई किराया।
2- थ्री स्टार श्रेणी होटल्स में रुकने की व्यवस्था।
3- प्रतिदिन ब्रेकफास्ट, लंच एवं डिनर (इंडियन रेस्टोरेंट्स में)
4- ए/सी डिलक्स बसों द्वारा मुख्य दर्शनीय स्थलों का भ्रमण एवं प्रवेश शुल्क।
5- यात्रा बीमा।
6- टूर गाइड आदि।

इन स्थानों का करवाया जाएगा भ्रमण

बैंकाक में सफारी वर्ल्ड, मरीन पार्क, चाओफ्राय रिवर क्रूज राइड, टेपल एंड सिटी टूर ऑफ बैंकाक के साथ ही पटाया में कोरल आइलैंड, टूर एंड अलकाजार शो या टिफनी शो दिखाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

FASTag Update : फास्टैग नियमों में बड़ा बदलाव, 15 नवम्बर से लागू होंगे नए नियम
भरतपुर
FASTag rules Big Changes New Rules will be implemented from 15 November

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Nov 2025 02:35 pm

Published on:

03 Nov 2025 02:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / IRCTC : आइआरसीटीसी का तोहफा, थाईलैंड में मनाएं नया साल, सिर्फ इतने रुपए में मिलेगा पैकेज

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dungarpur : एनीकट में नहाने गया युवक, घर नहीं लौटा, सर्च अभियान जारी

Dungarpur Youth went to bathe in Anicut did not return home search operation continues
डूंगरपुर

डूंगरपुर के इस स्टेट हाइवे पर भारी अतिक्रमण, जिला प्रशासन सख्त, तीन दिन का दिया अंतिम अल्टीमेटम

Dungarpur on this state highway Heavy encroachment district administration strict issued a three-day Last ultimatum
डूंगरपुर

SIR News : राजस्थान में 7 फरवरी तक चलेगी SIR की प्रक्रिया, जानें कैसे, इस दिन तैयार होगी नई वोटर लिस्ट

Rajasthan SIR Process continue in 7 February Know how new voter list ready on this day
डूंगरपुर

Rajasthan News : जैन मंदिर परिसर में जिंदा मछलियां फेंकने से फूटा आक्रोश, आरोपी महिला व पुत्र हिरासत में

Rajasthan Dungarpur Chitri town Jain temple premises live fish accused woman is in custody
डूंगरपुर

Rajasthan Rain Havoc : बेमौसम बारिश ने किसानों को दिया दगा, काश्तकारों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरी, हो सकता है करोड़ों का नुकसान

Rajasthan Rain havoc has betrayed Dungarpur farmers worried with losses running into crores
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.