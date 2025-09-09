Rajasthan Crime : नाबालिग के प्रेम-प्रसंग से मचा बवाल, गुस्से में लड़की के परिजनों ने किया हमला, घर में की तोड़-फोड़ लगाई आग

रंजिश में दो मकानों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी करने के मामले को लेकर पीड़िता ने पुलिस थाना धबोला में रिपोर्ट दर्ज कराई हैं। आरोप है कि देवर का पुत्र एक लड़की को भगा कर ले गया है, जिसकी रिपोर्ट पहले ही थाने में दी जा चुकी है। सोमवार को सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच जब वह अपने देवर के पुराने घर पर पशुओं को पानी पिलाने गई थी, तभी 18-20 लोग एक राय होकर वहां आ धमके। यहां मारपीट करने के साथ तोड़फोड़ व आगजनी की घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया हैं।