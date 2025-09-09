Rajasthan Crime : नाबालिग के प्रेम-प्रसंग से मचा बवाल, गुस्से में लड़की के परिजनों ने किया हमला, घर में की तोड़-फोड़ लगाई आग

Rajasthan Crime : डूंगरपुर के धंबोला थाना अंतर्गत ग्राम लिखी-छोटी में प्रेम-प्रसंग को लेकर बवाल हो गया। एक नाबालिग लड़की के कथित रूप से लड़के के साथ भाग जाने के बाद लड़की के परिजनों ने गुस्से में आकर लड़के और उसके परिजनों के घरों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने डाया पुत्र गला डामोर निवासी लिखी छोटी के घर में तोड़फोड़ कर घर के अंदर रखे भूसे में आग लगा दी।
घटना में दो घरों में तोड़फोड़ की गई और एक घर में आगजनी की गई। गनीमत रही कि आग की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही धंबोला थाना से एएसआई नेपाल सिंह मय पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
रंजिश में दो मकानों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी करने के मामले को लेकर पीड़िता ने पुलिस थाना धबोला में रिपोर्ट दर्ज कराई हैं। आरोप है कि देवर का पुत्र एक लड़की को भगा कर ले गया है, जिसकी रिपोर्ट पहले ही थाने में दी जा चुकी है। सोमवार को सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच जब वह अपने देवर के पुराने घर पर पशुओं को पानी पिलाने गई थी, तभी 18-20 लोग एक राय होकर वहां आ धमके। यहां मारपीट करने के साथ तोड़फोड़ व आगजनी की घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया हैं।