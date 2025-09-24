Rajasthan : डूंगरपुर पुलिस ने बनाई स्पेशल क्यूआरटी टीम, चुटकी में भीड़ को कर देगी तितर-बितर, जानिए और क्या हैं खासियतें

Rajasthan : डूंगरपुर. सड़क जाम करना, आगजनी, बलवा, सरकारी संपतियों को नुकसान पहुंचाने व मौताणा प्रथा आदि की रोकथाम सहित सामूहिक अपराधों पर नकेल कसने के लिए पुलिस विभाग ने स्पेशल फोर्स तैयार की है। यह फोर्स अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। यह मात्र कुछ समय में उपद्रवियों की भीड़ को तीतर-बीतर करने की क्षमता रखती है। पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई बल तैयार करने को लेकर 6 माह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें कुल 35 जवान शामिल है। इन जवानों को रैपिड एक्शन फोर्स जैसा प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण के दौरान उनको बलवा व आगजनी के दौरान उपद्रवियों को किस तरह से निपटने के वीडियो भी दिखाए गए हैं। टीम को आगामी प्रशिक्षण के लिए गांधीनगर व मानेसर हरियाणा भेजा जाएगा।