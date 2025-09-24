Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

डूंगरपुर

Rajasthan : डूंगरपुर पुलिस ने बनाई स्पेशल क्यूआरटी टीम, चुटकी में भीड़ को कर देगी तितर-बितर, जानिए और क्या हैं खासियतें

Rajasthan : अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग का नवाचार। पुलिस विभाग ने स्पेशल फोर्स तैयार की है। पुलिस की स्पेशल क्यूआरटी टीम चुटकी में भीड़ को तितर-बितर कर देगी। जानिए और क्या कर सकती है?

डूंगरपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 24, 2025

Rajasthan Dungarpur Police have Formed a Special QRT Team which will disperse crowd in a jiffy Know what other features are there
फोटो पत्रिका

Rajasthan : डूंगरपुर. सड़क जाम करना, आगजनी, बलवा, सरकारी संपतियों को नुकसान पहुंचाने व मौताणा प्रथा आदि की रोकथाम सहित सामूहिक अपराधों पर नकेल कसने के लिए पुलिस विभाग ने स्पेशल फोर्स तैयार की है। यह फोर्स अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। यह मात्र कुछ समय में उपद्रवियों की भीड़ को तीतर-बीतर करने की क्षमता रखती है। पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई बल तैयार करने को लेकर 6 माह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें कुल 35 जवान शामिल है। इन जवानों को रैपिड एक्शन फोर्स जैसा प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण के दौरान उनको बलवा व आगजनी के दौरान उपद्रवियों को किस तरह से निपटने के वीडियो भी दिखाए गए हैं। टीम को आगामी प्रशिक्षण के लिए गांधीनगर व मानेसर हरियाणा भेजा जाएगा।

टीम के पास सुविधा

पुलिस टीम के लिए एक स्पेशल वर्दी, बोर्डी पोटेक्टर, ढाल जैकेट, एके-47, अतिरिक्त बलवा रोधक उपकरण, दुरबीन, टाइगर टॉच, अश्रु गैस, धमाका गैस सेल व स्टे्रचर सहित कई उपकरणों से टीम लैस है। इसके अलावा टीम को अलग से खुला वाहन भी उपलब्ध करवाया गया है। इससे टीम वारदात स्थल पर जल्दी से पहुंच सके। वहीं, टीम बढ़ाने के लिए अन्य जवानों को भी तैयार किया जाएगा। क्यूआरटी टीम में 71 जवानों को जोड़ा जाएगा।

ये भी पढ़ें

जयपुर में 52 सीआई के तबादले, पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने तुरंत ज्वाइन करने के दिए निर्देश, कौन कहां गया, देखें लिस्ट
जयपुर
Jaipur 52 CIs Transferred Police Commissioner Biju George Joseph instructed them to join immediately See list of who went where

अन्य जवानों को देंगे प्रशिक्षण

रिजर्व पुलिस लाइन में मौजूद अतिरिक्त पुलिस जाप्ते व महाराणा प्रताप डी बटालियन के जवानों को भी तैयार किया जा रहा है। इनको रुटीन के कार्यों के अलावा विभिन्न श्रेणियों की नाकाबंदी प्रशिक्षण, क्राइम सीन की सुरक्षा, वीआईपी सुरक्षा, महिला आत्मरक्षा व खेलकूद प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे यह जवान भी सुरक्षा को तैयार रहे।

पुलिस हुई सर्तक

सितंबर 2020 में कांकरी डूंगरी प्रकरण हुआ था। इसमें आंदोलनकारियों ने पथराव, आगजनी व लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया था। चार दिनों तक चले इस घटनाक्रम से पूरा देश हिल गया था। पुलिस ने भविष्य में इस तरह की वारदातों के नहीं होने को लेकर इस टीम का गठन किया है।

सात दिन में होता बलवा परेड

क्यूआरटी टीम को प्रत्येक सप्ताह में एक बार बलवा परेड करवाई जाती है। टीम को रिर्जव पुलिस लाइन मैदान में उपद्रवियों से निपटने के लिए लाइव डेमो करवाया जाता है। इसमें कुछ पुलिस जवान उपद्रवी बनकर पथराव व आगजनी करते हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई कर उनको तीतर-बितर करता है।

इनका कहना…

त्वरित कार्रवाई बल तैयार किया है। यह टीम भीड़ को तीतर-बितर करने में सक्षम है। इनको ओर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे यह टीम पूरी तरह से मजबूत हो जाए।
भैयालाल आंजना, रिर्जव पुलिस लाइन प्रभारी डूंगरपुर

ये भी पढ़ें

PM Modi Banswara Visit : पीएम मोदी का 22 माह में 16वां राजस्थान दौरा कल, 1.08 लाख करोड़ के देंगे तोहफे
बांसवाड़ा
PM Modi 16th visit to Rajasthan in 22 months Tomorrow Banswara Visit PM Modi Gift worth Rs 1.08 lakh crore development Works

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 12:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan : डूंगरपुर पुलिस ने बनाई स्पेशल क्यूआरटी टीम, चुटकी में भीड़ को कर देगी तितर-बितर, जानिए और क्या हैं खासियतें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.