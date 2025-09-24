Rajasthan : डूंगरपुर पुलिस ने बनाई स्पेशल क्यूआरटी टीम, चुटकी में भीड़ को कर देगी तितर-बितर, जानिए और क्या हैं खासियतें

Rajasthan : डूंगरपुर. सड़क जाम करना, आगजनी, बलवा, सरकारी संपतियों को नुकसान पहुंचाने व मौताणा प्रथा आदि की रोकथाम सहित सामूहिक अपराधों पर नकेल कसने के लिए पुलिस विभाग ने स्पेशल फोर्स तैयार की है। यह फोर्स अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। यह मात्र कुछ समय में उपद्रवियों की भीड़ को तीतर-बीतर करने की क्षमता रखती है। पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई बल तैयार करने को लेकर 6 माह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें कुल 35 जवान शामिल है। इन जवानों को रैपिड एक्शन फोर्स जैसा प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण के दौरान उनको बलवा व आगजनी के दौरान उपद्रवियों को किस तरह से निपटने के वीडियो भी दिखाए गए हैं। टीम को आगामी प्रशिक्षण के लिए गांधीनगर व मानेसर हरियाणा भेजा जाएगा।
पुलिस टीम के लिए एक स्पेशल वर्दी, बोर्डी पोटेक्टर, ढाल जैकेट, एके-47, अतिरिक्त बलवा रोधक उपकरण, दुरबीन, टाइगर टॉच, अश्रु गैस, धमाका गैस सेल व स्टे्रचर सहित कई उपकरणों से टीम लैस है। इसके अलावा टीम को अलग से खुला वाहन भी उपलब्ध करवाया गया है। इससे टीम वारदात स्थल पर जल्दी से पहुंच सके। वहीं, टीम बढ़ाने के लिए अन्य जवानों को भी तैयार किया जाएगा। क्यूआरटी टीम में 71 जवानों को जोड़ा जाएगा।
रिजर्व पुलिस लाइन में मौजूद अतिरिक्त पुलिस जाप्ते व महाराणा प्रताप डी बटालियन के जवानों को भी तैयार किया जा रहा है। इनको रुटीन के कार्यों के अलावा विभिन्न श्रेणियों की नाकाबंदी प्रशिक्षण, क्राइम सीन की सुरक्षा, वीआईपी सुरक्षा, महिला आत्मरक्षा व खेलकूद प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे यह जवान भी सुरक्षा को तैयार रहे।
सितंबर 2020 में कांकरी डूंगरी प्रकरण हुआ था। इसमें आंदोलनकारियों ने पथराव, आगजनी व लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया था। चार दिनों तक चले इस घटनाक्रम से पूरा देश हिल गया था। पुलिस ने भविष्य में इस तरह की वारदातों के नहीं होने को लेकर इस टीम का गठन किया है।
क्यूआरटी टीम को प्रत्येक सप्ताह में एक बार बलवा परेड करवाई जाती है। टीम को रिर्जव पुलिस लाइन मैदान में उपद्रवियों से निपटने के लिए लाइव डेमो करवाया जाता है। इसमें कुछ पुलिस जवान उपद्रवी बनकर पथराव व आगजनी करते हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई कर उनको तीतर-बितर करता है।
त्वरित कार्रवाई बल तैयार किया है। यह टीम भीड़ को तीतर-बितर करने में सक्षम है। इनको ओर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे यह टीम पूरी तरह से मजबूत हो जाए।
भैयालाल आंजना, रिर्जव पुलिस लाइन प्रभारी डूंगरपुर