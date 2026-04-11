Dungarpur : …बस इतनी से बात से नाराज होकर 13 वर्षीय लड़के ने छोड़ा घर, परिजन परेशान, पुलिस ने ढूंढा

Dungarpur : डूंगरपुर के सागवाड़ार से लापता हुए 13 वर्षीय बालक को चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से दस्तयाब कर सागवाड़ा लाया गया। जिसे पुलिस ने उसके परिजनों को सौंप दिया है। प्रशिक्षु आरपीएस पारसमल ने बताया कि 13 वर्षीय एक बालक 7वीं कक्षा में पढ़ता है। आरबीएसई से सीबीएसई पैटर्न स्कूल में उसका एडमिशन करवाया था। चार दिन से ही वह स्कूल जाने लगा। स्कूल की छुट्टी के बाद गुरुवार को वह स्कूल बस से घर पहुंचा। लेकिन घर जाने के बाद वह निकल गया। सागवाड़ा बस स्टैंड से वह बांसवाड़ा जाने वाली बस में बैठ गया। बांसवाड़ा बस स्टैंड से वह जयपुर जा रही रोडवेज बस में बैठ गया।