Dungarpur : ‘जीरामजी’ में बड़ी तकनीकी खामी, नाराज मेट-मजदूरों का जबरदस्त प्रदर्शन, भजनलाल सरकार को किया सचेत

इससे पूर्व 31 पंचायतों के मेट व मजदूर मंगलेश्वर महादेव परिसर में पहुंचे थे। वहां मेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मजदूरों की मजदूरी का लंबे समय से भुगतान नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने 12 सूत्रीय मांगों के साथ अन्य समस्याओं पर बात रखी। साथ ही, प्रदेश सरकार को सचेत करते हुए कहा कि यदि समय रहते मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया तो आने वाले पंचायती राज चुनाव का परिणाम सामने होगा।