Rajasthan Rain Havoc : बेमौसम बारिश ने किसानों को दिया दगा, काश्तकारों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरी, हो सकता है करोड़ों का नुकसान

Rajasthan Rain Havoc :पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण डूंगरपुर जिले में हुई बेमौसम बारिश से किसानों की धान की 40 से 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराब होने की संभावना है, जिससे उनकी मेहनत पानी में मिल गई है। डूंगरपुर जिले में स्थिति यह है कि खेत पूरी तरह पानी से भरे हुए हैं और तैयार फसलें पानी में डूबी पड़ी हैं। जिले में खरीफ की धान की फसल की बुवाई लगभग 16 हजार हैक्टेयर पर की जाती है। यदि तीन से चार दिन तक मानसून सक्रिय रहता है और 50 प्रतिशत फसल का खराबा होता है, तो जिले के किसानों को लगभग आठ करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो सकता है। यदि पूरी फसल खराब हो जाती है, तो यह आंकड़ा दोगुना हो जाएगा। एक हजार हैक्टेयर पर बुवाई के लिए किसानों को लगभग नौ हजार रुपए का खर्च आता है।