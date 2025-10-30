Patrika LogoSwitch to English

SIR News : राजस्थान में 7 फरवरी तक चलेगी SIR की प्रक्रिया, जानें कैसे, इस दिन तैयार होगी नई वोटर लिस्ट

SIR News : राजस्थान में 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया चलेगी। जानें कैसे पूरी होगी SIR प्रक्रिया। इस दिन तैयार होगी नई वोटर लिस्ट।

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 30, 2025

Rajasthan SIR Process continue in 7 February Know how new voter list ready on this day

डूंगरपुर. बैठक में मौजूद जिला कलक्टर व अधिकारी। फोटो पत्रिका

SIR News : राजस्थान में 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया चलेगी। राजस्थान में शुरू होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने डूंगरपुर जिले के राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधियों की बैठक ली।

बैठक में बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम फेस 2 में 12 राज्यों में एसआईआर प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 28 अक्टूबर से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। 3 नवंबर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा और सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

स्वयं का दस्तावेज करना होगा पेश

जिले में वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 84.5 प्रतिशत मतदाता 2002 की मतदाता सूची में सम्मिलित है, जिन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र तीन फेज में दिए जाएंगे। जिसमें से पहले फेज में मतदाता क्रमांक 1 से 200 तक, दूसरे फेज में 201 से 600 क्रमांक तक तथा तीसरे फेस में शेष को गणना प्रपत्र दिए जाएंगे। बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का संग्रहण चार श्रेणी के अनुसार करेंगे। 2002 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम नहीं है वे 2002 की सूची में अपने माता अथवा पिता का नाम होने पर मैपिंग करवा सकेंगे तथा उन्हें स्वयं का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

बैठक में पदाधिकारी को पूर्ण जानकारी प्रदान की

बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को गणना प्रपत्र क्रमांकवार प्रिंटिंग होने, फेज वाइस वितरण होने, प्रशासन के अब तक किए गए कार्य, दावे एवं आपत्ति होने पर नोटिस जारी करने की अवधि तथा अंतिम सूची प्रकाशन की पूर्ण जानकारी प्रदान की।

पहले प्रयास में ही सही गणना प्रपत्र भरने का अनुरोध

बैठक में सभी मतदाताओं से पहले प्रयास में ही सही गणना प्रपत्र भरने, सही एवं पूरी जानकारी देने, नवीनतम फोटो लगाने, आधार नंबर देने, कार्यरत मोबाइल नंबर देने तथा ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की स्थिति में बीएलओ को जानकारी देने का अनुरोध किया।

ऑनलाइन प्रपत्र भी भरा जा सकता

बैठक में बताया कि ऑनलाइन प्रपत्र भी भरा जा सकता है। ऑनलाइन प्रपत्र भरने की स्थिति में बूथ लेवल अधिकारी के घर आने पर उसे ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरे जाने की जानकारी से अवगत कराना होगा। इससे बूथ लेवल अधिकारी उसे सत्यापित कर सकें।

30 Oct 2025 02:12 pm

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

