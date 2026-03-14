Rajasthan School Timings : राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की बड़ी मांग, स्कूल के समय में करें बदलाव

शिविरा पंचांग में गर्मी और सर्दी के मौसम में स्कूलों के समय परिवर्तन को लेकर वर्षों से चल रही परिपाटी में अब बदलाव की जरूरत है क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मौसम के सिस्टम में अब काफी बदलाव आ चुका है इसलिए अब दोनों प्रमुख त्योहारों से शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन समय सारणी लागू करना ठीक रहेगा।