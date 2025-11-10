Patrika LogoSwitch to English

डूंगरपुर

Rajasthan : राजस्थान के इस शहर में बनेगा नया खाटूश्याम मंदिर, भक्तों में खुशी की लहर

Rajasthan : राजस्थान के इस शहर में नया खाटूश्याम मंदिर बनेगा। अखंड ज्योत प्रज्ज्वलित कर शीला पूजन के यजमानों के साथ वैदिक विधि विधान से नींव में कलश ओर शीला स्थापना की गई।

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 10, 2025

Rajasthan this city built New Khatushyam temple devotees happy

डूंगरपुर. मंदिर के शिलान्यास को लेकर भूमि पूजन करते अतिथि। फोटो पत्रिका

Rajasthan : राजस्थान के इस शहर में खाटूश्याम मंदिर बनेगा। डूंगरपुर में सिद्धि विनायक मंदिर समिति की ओर से ब्रह्मस्थली कॉलोनी में श्रीसिद्धि विनायक गणपति मंदिर परिसर में श्री खाटू श्याम भक्तों द्वारा संकल्पित श्रीखाटूश्याम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ मंदिर परिसर में समिति के अध्यक्ष और मुख्य यजमान पूनमचंद लबाना की अध्यक्षता में हुआ। भक्तों में खुशी की लहर है।

आरती व प्रसाद वितरण किया गया

अखंड ज्योत प्रज्ज्वलित कर शीला पूजन के यजमानों के साथ वैदिक विधि विधान से नींव में कलश ओर शीला स्थापना की। मंदिर समिति ने बताया कि श्री खाटू श्याम मंदिर भव्य स्तर पर निर्मित किया जाएगा। निर्माण के बाद प्रत्येक एकादशी ओर विभिन्न त्योहारों पर नियमित भजन-कीर्तन सत्संग किए जाएगा। इस दौरान आरती व प्रसाद वितरण किया।

मंदिर समिति की स्थाई कार्यकारिणी का विस्तार

वहीं, समिति अध्यक्ष पूनमचंद लबाना ने मंदिर समिति की स्थाई कार्यकारिणी का विस्तार किया। उन्होंने 11 सदस्यों एवं सेवा कार्य में सहयोग के लिए 101 आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति का अनुमोदन किया।

इस अवसर पर ये लोग थे मौजूद

इस दौरान उप सभापति सुदर्शन जैन, रमेश वरयानी, छोटालाल शर्मा, सतीश शाह, प्यारेलाल चौबीसा, डा. हेमंत शर्मा, ओम व्यास, सुमित्रा चौबीसा आदि मौजूद थे।

राजस्थान के शिक्षा विभाग का सभी स्कूलों को आदेश
भरतपुर
Rajasthan Education department orders all schools these children provide free spectacles

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan : राजस्थान के इस शहर में बनेगा नया खाटूश्याम मंदिर, भक्तों में खुशी की लहर

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

