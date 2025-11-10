Rajasthan : राजस्थान के इस शहर में बनेगा नया खाटूश्याम मंदिर, भक्तों में खुशी की लहर

डूंगरपुर. मंदिर के शिलान्यास को लेकर भूमि पूजन करते अतिथि। फोटो पत्रिका
Rajasthan : राजस्थान के इस शहर में खाटूश्याम मंदिर बनेगा। डूंगरपुर में सिद्धि विनायक मंदिर समिति की ओर से ब्रह्मस्थली कॉलोनी में श्रीसिद्धि विनायक गणपति मंदिर परिसर में श्री खाटू श्याम भक्तों द्वारा संकल्पित श्रीखाटूश्याम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ मंदिर परिसर में समिति के अध्यक्ष और मुख्य यजमान पूनमचंद लबाना की अध्यक्षता में हुआ। भक्तों में खुशी की लहर है।
अखंड ज्योत प्रज्ज्वलित कर शीला पूजन के यजमानों के साथ वैदिक विधि विधान से नींव में कलश ओर शीला स्थापना की। मंदिर समिति ने बताया कि श्री खाटू श्याम मंदिर भव्य स्तर पर निर्मित किया जाएगा। निर्माण के बाद प्रत्येक एकादशी ओर विभिन्न त्योहारों पर नियमित भजन-कीर्तन सत्संग किए जाएगा। इस दौरान आरती व प्रसाद वितरण किया।
वहीं, समिति अध्यक्ष पूनमचंद लबाना ने मंदिर समिति की स्थाई कार्यकारिणी का विस्तार किया। उन्होंने 11 सदस्यों एवं सेवा कार्य में सहयोग के लिए 101 आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति का अनुमोदन किया।
इस दौरान उप सभापति सुदर्शन जैन, रमेश वरयानी, छोटालाल शर्मा, सतीश शाह, प्यारेलाल चौबीसा, डा. हेमंत शर्मा, ओम व्यास, सुमित्रा चौबीसा आदि मौजूद थे।
डूंगरपुर
