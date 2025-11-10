Rajasthan : राजस्थान के इस शहर में बनेगा नया खाटूश्याम मंदिर, भक्तों में खुशी की लहर

Rajasthan : राजस्थान के इस शहर में खाटूश्याम मंदिर बनेगा। डूंगरपुर में सिद्धि विनायक मंदिर समिति की ओर से ब्रह्मस्थली कॉलोनी में श्रीसिद्धि विनायक गणपति मंदिर परिसर में श्री खाटू श्याम भक्तों द्वारा संकल्पित श्रीखाटूश्याम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ मंदिर परिसर में समिति के अध्यक्ष और मुख्य यजमान पूनमचंद लबाना की अध्यक्षता में हुआ। भक्तों में खुशी की लहर है।