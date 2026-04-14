Dungarpur News : गलियाकोट पुल पर कब दौड़ेगी डूंगरपुर डिपो की बसें, यात्री परेशान

वहीं, बांसवाड़ा आगार ने दो दिन पहले माही पुल से दो यात्री बसों का संचालन प्रारंभ किया है। इनमें से एक बस रोजाना प्रातः 5 बजे बांसवाड़ा से परतापुर, सागवाड़ा होते हुए गलियाकोट 7 बजे पहुंचती है और माही पुल पार कर गुजरात के दाहोद तक जाती है। दूसरी सेवा गलियाकोट से प्रातः 5 बजे बांसवाड़ा के लिए शुरू की गई है, जो माही ब्रिज से वाया अरथूना, परतापुर होकर बांसवाड़ा पहुंचती है। इस व्यवस्था से क्षेत्र के ग्रामीणों को बहुत राहत है।