शर्मनाक : भीलवाड़ा-पाली के बाद अब डूंगरपुर में अस्पताल के बाहर मिला नवजात, हालत नाजुक

भीलवाड़ा के बिजौलियां क्षेत्र में मिले शिशु की हालत में तीसरे दिन कुछ सुधार है, लेकिन वह अभी गंभीर है। शिशु रोग विभागध्यक्ष डॉ. इंदिरा सिंह चौहान ने बताया कि गुरुवार को जांच में सामने आया कि शिशु को सांस लेने में हो रही दिक्कत थोड़ी कम हुई है। उसके घाव भरने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। बच्चे को मिल्क बैंक से आ रहा दूध नली से दिया जा रहा है।