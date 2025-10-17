दिवाली से पहले मौत का मातम, मां के सामने तड़प-तड़पकर एक सेकंड में चली गई दो बेटों की जान…

दरअसल आसपुर थाना क्षेत्र में स्थित रामा टांडा गांव की यह पूरी घटना है। गांव में रहने वाले राहुल और दिनेश की जान चली गई। दोनों भाई कल रात अपनी मां के साथ खेतों की ओर गए थे। दोनों बेटों ने पहले खेतों में एंट्री ली थी और मां पीछे थे। इस दौरान जैसे ही उन्होंने खेतों में फसल को पानी देना शुरू किया, तो अचानक करंट फैल गया। करंट आने से एक पल में ही दोनों भाईयों की मौत हो गई। मां उस ओर दौड़ी तो वह भी करंट की चपेट में आ गई और अचेत हो गई।