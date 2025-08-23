Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दुर्ग

CG Fraud News: शराब भट्‍ठी के नाम पर ठगी, जमीन दिलाने का झांसा देकर आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud News: शराब भट्ठी के लिए जमीन किराए पर देने के एवज में हजारों रुपए महीना किराए दिलाने का झांसा देकर अलग-अलग लोगों से 7 लाख 28 हजार रुपए की ठगी।

दुर्ग

Shradha Jaiswal

Aug 23, 2025

CG Fraud News: शराब भट्‍ठी के नाम पर ठगी,(photo-patrika)
CG Fraud News: शराब भट्‍ठी के नाम पर ठगी,(photo-patrika)

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शराब भट्ठी के लिए जमीन किराए पर देने के एवज में हजारों रुपए महीना किराए दिलाने का झांसा देकर अलग-अलग लोगों से 7 लाख 28 हजार रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छावनी सीएसपी हेमप्रकाश नायक ने बताया कि ग्राम रिंगनी निवासी श्रीकांत साहू को आरोपी भवानी शंकर तिवारी ने प्रलोभन दिया। उसने आबकारी विभाग में अपनी पहुंच बताया और उससे कहा कि उसकी अधिकारियों के बीच अच्छी पैठ है।

CG Fraud News: ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

सिफारिश करके श्रीकांत की जमीन पर शराब भट्ठी खुलवा देगा। जिससे किराए के तौर पर हजारों रूपए महिना मिलने लगेगा। उसके झांसे में आकर 25 व 26 दिसबर 2024 को श्रीकांत साहू ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियां के खाता से भवानी शंकर के दोस्त फरीद की पत्नी निलोफर के खाते में 20 हजार रुपए, 8 जनवरी 2025 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता से 15 हजार रुपए ट्रांसफर किए।

ये भी पढ़ें

CG Fraud: पीएम किसान निधि के नाम से ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार
बेमेतरा
CG Fraud: पीएम किसान निधि के नाम से ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

वहीं किस्त में एक्सीस बैंक खाता से ऑनलाइन 1 लाख 62 हजार रुपए और भवानी शंकर तिवारी को 1 लाख 67 हजार रुपए नकद दिए। न तो उसकी जमीन पर शराब भट्टी खुली और न ही उसे किराया मिला। अब उसके द्वारा दी गई रकम को भी नहीं लौटा रहा था। मामले में आरोपी चरोदा बस्ती निवासी फरीद अहमद को गिरतार कर लिया। आरोपी के खिलाफ धारा 319(2),318(4), 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जेल भेजा गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 12:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / CG Fraud News: शराब भट्‍ठी के नाम पर ठगी, जमीन दिलाने का झांसा देकर आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.