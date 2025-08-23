CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शराब भट्ठी के लिए जमीन किराए पर देने के एवज में हजारों रुपए महीना किराए दिलाने का झांसा देकर अलग-अलग लोगों से 7 लाख 28 हजार रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छावनी सीएसपी हेमप्रकाश नायक ने बताया कि ग्राम रिंगनी निवासी श्रीकांत साहू को आरोपी भवानी शंकर तिवारी ने प्रलोभन दिया। उसने आबकारी विभाग में अपनी पहुंच बताया और उससे कहा कि उसकी अधिकारियों के बीच अच्छी पैठ है।
सिफारिश करके श्रीकांत की जमीन पर शराब भट्ठी खुलवा देगा। जिससे किराए के तौर पर हजारों रूपए महिना मिलने लगेगा। उसके झांसे में आकर 25 व 26 दिसबर 2024 को श्रीकांत साहू ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडियां के खाता से भवानी शंकर के दोस्त फरीद की पत्नी निलोफर के खाते में 20 हजार रुपए, 8 जनवरी 2025 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता से 15 हजार रुपए ट्रांसफर किए।
वहीं किस्त में एक्सीस बैंक खाता से ऑनलाइन 1 लाख 62 हजार रुपए और भवानी शंकर तिवारी को 1 लाख 67 हजार रुपए नकद दिए। न तो उसकी जमीन पर शराब भट्टी खुली और न ही उसे किराया मिला। अब उसके द्वारा दी गई रकम को भी नहीं लौटा रहा था। मामले में आरोपी चरोदा बस्ती निवासी फरीद अहमद को गिरतार कर लिया। आरोपी के खिलाफ धारा 319(2),318(4), 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जेल भेजा गया।