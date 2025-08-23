CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शराब भट्ठी के लिए जमीन किराए पर देने के एवज में हजारों रुपए महीना किराए दिलाने का झांसा देकर अलग-अलग लोगों से 7 लाख 28 हजार रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छावनी सीएसपी हेमप्रकाश नायक ने बताया कि ग्राम रिंगनी निवासी श्रीकांत साहू को आरोपी भवानी शंकर तिवारी ने प्रलोभन दिया। उसने आबकारी विभाग में अपनी पहुंच बताया और उससे कहा कि उसकी अधिकारियों के बीच अच्छी पैठ है।