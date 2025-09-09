Patrika LogoSwitch to English

दुर्ग

CG Nagar Nigam: कांग्रेस पार्षदों के 22 सवालों से गरमाएगा दुर्ग निगम का प्रश्नकाल, जानें पूरी खबर…

CG Nagar Nigam: कांग्रेस के 11 पार्षदों ने सोमवार को नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले की अगुवाई में निगम सचिवालय पहुंचकर कुल 22 प्रश्न लगाए।

दुर्ग

Shradha Jaiswal

Sep 09, 2025

CG Nagar Nigam: कांग्रेस पार्षदों के 22 सवालों से गरमाएगा दुर्ग निगम का प्रश्नकाल, जानें पूरी खबर...(photo-patrika)
CG Nagar Nigam: कांग्रेस पार्षदों के 22 सवालों से गरमाएगा दुर्ग निगम का प्रश्नकाल, जानें पूरी खबर...(photo-patrika)

CG Nagar Nigam: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नगर निगम की सामान्य सभा में स्वामित्व की भूमि और उसके उपयोग के साथ लाइट खरीदी, पेयजल सप्लाई व्यवस्था में खर्च और मवेशियों की धरपकड़ में कथित लापरवाही का मुद्दा उठ सकता है। विपक्षी दल कांग्रेस के पार्षदों ने प्रश्नकाल के लिए इनसे जुड़े सवाल रखे हैं।

कांग्रेस के 11 पार्षदों ने सोमवार को नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले की अगुवाई में निगम सचिवालय पहुंचकर कुल 22 प्रश्न लगाए। कांग्रेस पार्षदों ने सवालों में पार्षद, महापौर और विधायक निधि के खर्च का ब्योरा भी मांगा है।

CG Nagar Nigam: महापौर निधि का ब्योरा मांगा

नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक 18 सितंबर को बुलाई गई है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम 2016 के नियम 18 के तहत बैठक का पहला घंटा सदस्यों के सवाल और उनके जवाब यानी प्रश्नकाल के लिए रहेगा। इस नियम के तहत पार्षदों के सवाल जमा कराने के लिए सोमवार की दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था।

इसी के तहत कांग्रेसी पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले की अगुवाई में निगम कार्यालय पहुंच कर सचिवालय में प्रश्न जमा कराए। निगम प्रशासन के मुताबिक सामान्य सभा से पहले इन सवालों के लिखित जवाब तैयार कराए जाएंगे और संबंधित पार्षदों को उपलब्ध कराया जाएगा। पार्षद प्रश्नकाल में जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर प्रतिप्रश्न अथवा पूरक प्रश्न भी कर सकेंगे।

निर्दलीय पार्षदों ने नहीं दिखाई रुचि

इससे पहले 20 पार्षदों ने निगम सभापति श्याम शर्मा को पत्र लिखकर विशेष सामान्य सभा बुलाने की मांग की थी। इसमें कांग्रेस के अलावा निर्दलीय पार्षद भी शामिल थे, लेकिन निर्दलीय पार्षदों ने प्रश्नकाल के लिए प्रश्न रखने में कोई रुचि नहीं ली। बताया जा रहा है कि किसी भी निर्दलीय पार्षद ने प्रश्नकाल के लिए सवाल नहीं लगाया है।

इन मुद्दों पर भी लगाए सवाल

कांग्रेस पार्षदों ने कई अन्य मुद्दों पर भी सवाल रखे हैं। इनमें सफाई और कचरे का उठाव व निष्पादन, नई सरकार के कार्यकाल में विकास व निर्माण कार्यों के लिए शासन की ओर से उपलब्ध कराई गई राशि और खर्च का ब्योरा, तालाबों में गंदगी व प्रदूषण और इनके नियंत्रण के उपाय, निगम प्रशासन द्वारा विज्ञापन, होर्डिंग्स व प्रचार प्रसार में खर्च की गई राशि का ब्योरा आदि भी शामिल हैं।

Updated on:

09 Sept 2025 01:31 pm

Published on:

09 Sept 2025 01:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / CG Nagar Nigam: कांग्रेस पार्षदों के 22 सवालों से गरमाएगा दुर्ग निगम का प्रश्नकाल, जानें पूरी खबर…

