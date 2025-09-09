CG Nagar Nigam: कांग्रेस पार्षदों के 22 सवालों से गरमाएगा दुर्ग निगम का प्रश्नकाल, जानें पूरी खबर…

कांग्रेस पार्षदों ने कई अन्य मुद्दों पर भी सवाल रखे हैं। इनमें सफाई और कचरे का उठाव व निष्पादन, नई सरकार के कार्यकाल में विकास व निर्माण कार्यों के लिए शासन की ओर से उपलब्ध कराई गई राशि और खर्च का ब्योरा, तालाबों में गंदगी व प्रदूषण और इनके नियंत्रण के उपाय, निगम प्रशासन द्वारा विज्ञापन, होर्डिंग्स व प्रचार प्रसार में खर्च की गई राशि का ब्योरा आदि भी शामिल हैं।