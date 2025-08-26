CG News: खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 165 घनमीटर अवैध रेत जब्त, 4 पर 2 लाख जुर्माना

CG News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में खनिज विभाग ने अवैध खनिज भंडारण के मामले में चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान अवैध रूप से भंडारित 165 घन मीटर रेत जप्त किया गया। मामले में विभाग ने 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। सहायक खनिज अधिकारी दीपक तिवारी के नेतृत्व में विभाग की टीम ने अलग-अलग जगहों पर दबिश दी।
इस दौरान ग्राम कौही, केसरा वं बोरेंदा में चार अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से रेत भंडारित करके रखना पाया। इस पर टीम ने भंडारित लगभग 165 घन मीटर रेत जप्त किया। मामले अवैध भंडारणकर्ता कमलेश सोनकर, राकेश सोनकर, दोमेन्द्र मारकंडे व हेमू सोनकर के खिलाफ एमएमडीआर एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। मामले में प्रकरण तैयार कर कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
टीम ने कार्रवाई के दौरान खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की भी जांच की। जांच में 2 सोल्ड ट्रैक्टर में बिना रायल्टी पर्ची के अवैध रूप से रेत परिवहन करना पाया गया। अवैध परिवहन कर रहे इन वाहनों को रेत सहित जप्त कर रानीतराई थाने के सुपुर्दगी में रखवाया गया है।