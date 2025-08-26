CG News: खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 165 घनमीटर अवैध रेत जब्त, 4 पर 2 लाख जुर्माना

इस दौरान ग्राम कौही, केसरा वं बोरेंदा में चार अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से रेत भंडारित करके रखना पाया। इस पर टीम ने भंडारित लगभग 165 घन मीटर रेत जप्त किया। मामले अवैध भंडारणकर्ता कमलेश सोनकर, राकेश सोनकर, दोमेन्द्र मारकंडे व हेमू सोनकर के खिलाफ एमएमडीआर एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। मामले में प्रकरण तैयार कर कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।