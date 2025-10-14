CG News: रियल एस्टेट रजिस्ट्री में गिरावट, दिवाली पर 150-200 के बजाय केवल 70-90 दस्तावेज़ दर्ज

CG News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दिवाली में सामान्य तौर पर रियल एस्टेट कारोबार में बूम की स्थिति रहती है, लेकिन इस बार कारोबार मंदा चल रहा है। इसका कारण पांच डिसमिल से कम के प्लांट की रजिस्ट्री में बंदिश को बताया जा रहा है। बताया जा रहा है इससे पहले तक जिले में 150 से 200 दस्तावेजों का पंजीयन हो रहा था, लेकिन अब दिवाली के त्योहारी सीजन में भी महज 70 से 90 रजिस्ट्रियां हो रही हैं।