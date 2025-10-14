Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दुर्ग

CG News: रियल एस्टेट रजिस्ट्री में गिरावट, दिवाली पर 150-200 के बजाय केवल 70-90 दस्तावेज़ दर्ज

CG News: दुर्ग जिले में दिवाली में सामान्य तौर पर रियल एस्टेट कारोबार में बूम की स्थिति रहती है, लेकिन इस बार कारोबार मंदा चल रहा है।

2 min read

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Oct 14, 2025

CG News: रियल एस्टेट रजिस्ट्री में गिरावट, दिवाली पर 150-200 के बजाय केवल 70-90 दस्तावेज़ दर्ज(photo-patrika)

CG News: रियल एस्टेट रजिस्ट्री में गिरावट, दिवाली पर 150-200 के बजाय केवल 70-90 दस्तावेज़ दर्ज(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दिवाली में सामान्य तौर पर रियल एस्टेट कारोबार में बूम की स्थिति रहती है, लेकिन इस बार कारोबार मंदा चल रहा है। इसका कारण पांच डिसमिल से कम के प्लांट की रजिस्ट्री में बंदिश को बताया जा रहा है। बताया जा रहा है इससे पहले तक जिले में 150 से 200 दस्तावेजों का पंजीयन हो रहा था, लेकिन अब दिवाली के त्योहारी सीजन में भी महज 70 से 90 रजिस्ट्रियां हो रही हैं।

CG News: छोटे प्लॉटों की रजिस्ट्री कम

जिला पंजीयक कार्यालय के मुताबिक जमीन व भवन आदि के खरीदी बिक्री की रजिस्ट्री मे यह गिरावट 5 डिसमिल की बंदिश के बाद आई है। इससे पहले तक बकायदा दस्तावेज पंजीयन के लिए ऑनलाइन स्लॉट के लिए इंतजार करना पड़ता था। हालात यह था कि कई बार तो लोगों को स्लॉट नहीं मिलने के कारण कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है।

अब स्लॉट खाली चल रहे हैं और सीधे रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचकर पंजीयन जैसी स्थिति है। इससे पहले तक दिवाली व विशेष अवसरों पर अफसरों को दतर के समय के बाद भी रजिस्ट्री के लिए रुकना पड़ता था। खास अवसरों पर रजिस्ट्रियों की संख्या बढ़ती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ऐसे अवसरों पर छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री ज्यादा होती है। पांच डिसमिल में बंदिश के चलते यह स्थिति हो सकती है। उमीद है आगे संया बढ़ेगी।

प्रियंका श्रीरंगे, जिला पंजीयक दुर्ग

दिवाली अथवा ऐेसे खास अवसरों पर ज्यादातर रजिस्ट्रियां आवासीय मकसद के छोटे प्लाट व मकानों की होती है, लेकिन पांच डिसमिल के बंदिश से इस पर अंकुश लग गया है। इससे पहले तक पांच डिसमिल की बंदिश नहीं होने पर औसत 60 से 70 रजिस्ट्रियां छोटे प्लाटों की ही होती थीं।

दुर्ग-भिलाई में ही ज्यादातर रजिस्ट्री- पंजीयन कार्यालय के मुताबिक इस समय दुर्ग व भिलाई 3 और पाटन पंजीयन कार्यालय में ही ज्यादातर रजिस्ट्रियां हो रही हैं। इन कार्यालय 35 से 40 स्लॉट बुक हो रहे हैं। वहीं बोरी और धमधा में नहीं के बराबर रजिस्ट्रियां हैं। यहां औसत तीन से चार रजिस्ट्रियां कराई जा रही हैं।

दिवाली से ज्यादा नवरात्र में कारोबार

जिला पंजीयक प्रियंका श्रीरंगे ने बताया कि दिवाली की तुलना में नवरात्र में विशेषकर महा अष्टमी पर ज्यादा रजिस्ट्रियां कराई जाती हैं। इस बार भी दिवाली की तुलना में नवरात्र में ज्यादा रजिस्ट्रियां कराई गई हैं। इसके चलते अक्टूबर में रजिस्ट्रियों की संया संतोषजनक रही।

जिले में इस बार मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक केवल 14 हजार 858 रजिस्ट्रियां ही की जा सकी हैं। यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में चार हजार 516 रजिस्ट्रियां कम हैं। इसी तरह पिछले महीने दो हजार 804 रजिस्ट्रियां की गई थी, जो कि पिछले साल की तुलना में 133 रजिस्ट्रियां कम रहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2025 03:20 pm

Published on:

14 Oct 2025 03:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / CG News: रियल एस्टेट रजिस्ट्री में गिरावट, दिवाली पर 150-200 के बजाय केवल 70-90 दस्तावेज़ दर्ज

बड़ी खबरें

View All

दुर्ग

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

150 साल पुराने हटरी बाजार की ऐतिहासिक परंपरा बरकरार, ग्रामीण आज भी आते हैं खरीदारी के लिए, जानें क्या है खासियत?

डेढ़ सौ साल पुराना दुर्ग का हटरी बाजार (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

गनियारी दादी-पोती डबल मर्डर मामला! पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर किया री-क्रिएशन, 18 माह बाद मिली सफलता

गनियारी दादी-पोती डबल मर्डर मामला! पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर किया री-क्रिएशन, 18 माह बाद मिली सफलता(photo-patrika)
दुर्ग

धान खरीदी में लापरवाही..! 4.73 लाख क्विंटल धान का उठाव नहीं, जिम्मेदार बरत रहे उदासीनता…

धान खरीदी में लापरवाही..! 4.73 लाख क्विंटल धान का उठाव नहीं, जिम्मेदार बरत रहे उदासीनता...(photo-patrika)
दुर्ग

CG Job Fair: 1022 पदों के लिए प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन, वेतन 14,000 से 25,000 रुपए तक

CG Job Fair: 1022 पदों के लिए प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन(photo-patrika)
दुर्ग

धान खरीदी का समय फिर से शुरू, FCI में कम चावल जमा, प्रशासन और अधिकारियों की सुस्ती पर उठे सवाल…

धान खरीदी का समय फिर से शुरू, FCI में कम चावल जमा, प्रशासन और अधिकारियों की सुस्ती पर उठे सवाल...(photo-patrika)
दुर्ग
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.