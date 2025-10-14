CG Train Cancelled: दिसंबर से फरवरी तक 33 दिन रद्द रहेगी सारनाथ एक्सप्रेस, यात्रियों को उठानी पड़ेगी परेशानी, जानें Date

भारतीय रेलवे के अनुसार, दिसंबर से फरवरी के बीच उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा छा जाता है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो जाती है। ऐसे में ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ता है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसी कारण रेल प्रशासन ने सारनाथ एक्सप्रेस सहित कई अन्य ट्रेनों को सीमित अवधि के लिए रद्द या आंशिक रूप से बंद करने का फैसला किया है।