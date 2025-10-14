Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दुर्ग

CG Train Cancelled: दिसंबर से फरवरी तक 33 दिन रद्द रहेगी सारनाथ एक्सप्रेस, यात्रियों को उठानी पड़ेगी परेशानी, जानें Date

CG Train Cancelled: सारनाथ एक्सप्रेस (Train No. 15159/15160) को रेलवे प्रशासन ने आगामी सर्दियों के मौसम में घने कोहरे की संभावना को देखते हुए अस्थायी रूप से 33 दिनों के लिए रद्द करने का निर्णय लिया है।

2 min read

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Oct 14, 2025

CG Train Cancelled: दिसंबर से फरवरी तक 33 दिन रद्द रहेगी सारनाथ एक्सप्रेस, यात्रियों को उठानी पड़ेगी परेशानी, जानें Date (photo-patrika)

CG Train Cancelled: दिसंबर से फरवरी तक 33 दिन रद्द रहेगी सारनाथ एक्सप्रेस, यात्रियों को उठानी पड़ेगी परेशानी, जानें Date (photo-patrika)

CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बिहार के छपरा के बीच चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस (Train No. 15159/15160) को रेलवे प्रशासन ने आगामी सर्दियों के मौसम में घने कोहरे की संभावना को देखते हुए अस्थायी रूप से 33 दिनों के लिए रद्द करने का निर्णय लिया है। यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

दिसंबर से फरवरी तक 33 दिन रद रहेगी सारनाथ एक्सप्रेस

भारतीय रेलवे के अनुसार, दिसंबर से फरवरी के बीच उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा छा जाता है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो जाती है। ऐसे में ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ता है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसी कारण रेल प्रशासन ने सारनाथ एक्सप्रेस सहित कई अन्य ट्रेनों को सीमित अवधि के लिए रद्द या आंशिक रूप से बंद करने का फैसला किया है।

जानिए Train Cancel Date

जानकारी के मुताबिक, सारनाथ एक्सप्रेस दुर्ग से बनारस और छपरा के बीच चलने वाली प्रमुख ट्रेन है, जिससे हजारों यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। इस ट्रेन के रद्द रहने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा की अग्रिम योजना बनाते समय इस ट्रेन की स्थिति की जांच करें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक ट्रेनों का उपयोग करें।

15159 छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस

  • दिसंबर: 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 व 31 तारीख।
  • जनवरी: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 व 31 तारीख।
  • फरवरी: 02, 04, 07, 09, 11 व 14 तारीख।

15160 दुर्ग- छपरा सारनाथ एक्सप्रेस

  • दिसंबर: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 तारीख।
  • जनवरी: 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 व 29 तारीख।
  • फरवरी : 01, 03, 05, 08, 10, 12 व 15 तारीख।

रेलवे ने यह भी बताया कि मौसम की स्थिति सामान्य होने पर ट्रेन का संचालन फिर से पूर्व निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल यात्रियों से अपील की गई है कि वे रेलवे की वेबसाइट या नजदीकी स्टेशन से ट्रेन रद्द या परिवर्तित स्थिति की अद्यतन जानकारी प्राप्त करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2025 05:21 pm

Published on:

14 Oct 2025 05:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / CG Train Cancelled: दिसंबर से फरवरी तक 33 दिन रद्द रहेगी सारनाथ एक्सप्रेस, यात्रियों को उठानी पड़ेगी परेशानी, जानें Date

बड़ी खबरें

View All

दुर्ग

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: रियल एस्टेट रजिस्ट्री में गिरावट, दिवाली पर 150-200 के बजाय केवल 70-90 दस्तावेज़ दर्ज

CG News: रियल एस्टेट रजिस्ट्री में गिरावट, दिवाली पर 150-200 के बजाय केवल 70-90 दस्तावेज़ दर्ज(photo-patrika)
दुर्ग

150 साल पुराने हटरी बाजार की ऐतिहासिक परंपरा बरकरार, ग्रामीण आज भी आते हैं खरीदारी के लिए, जानें क्या है खासियत?

डेढ़ सौ साल पुराना दुर्ग का हटरी बाजार (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

गनियारी दादी-पोती डबल मर्डर मामला! पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर किया री-क्रिएशन, 18 माह बाद मिली सफलता

गनियारी दादी-पोती डबल मर्डर मामला! पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर किया री-क्रिएशन, 18 माह बाद मिली सफलता(photo-patrika)
दुर्ग

धान खरीदी में लापरवाही..! 4.73 लाख क्विंटल धान का उठाव नहीं, जिम्मेदार बरत रहे उदासीनता…

धान खरीदी में लापरवाही..! 4.73 लाख क्विंटल धान का उठाव नहीं, जिम्मेदार बरत रहे उदासीनता...(photo-patrika)
दुर्ग

CG Job Fair: 1022 पदों के लिए प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन, वेतन 14,000 से 25,000 रुपए तक

CG Job Fair: 1022 पदों के लिए प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन(photo-patrika)
दुर्ग
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.