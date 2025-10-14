CG Train Cancelled: दिसंबर से फरवरी तक 33 दिन रद्द रहेगी सारनाथ एक्सप्रेस, यात्रियों को उठानी पड़ेगी परेशानी, जानें Date (photo-patrika)
CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बिहार के छपरा के बीच चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस (Train No. 15159/15160) को रेलवे प्रशासन ने आगामी सर्दियों के मौसम में घने कोहरे की संभावना को देखते हुए अस्थायी रूप से 33 दिनों के लिए रद्द करने का निर्णय लिया है। यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
भारतीय रेलवे के अनुसार, दिसंबर से फरवरी के बीच उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा छा जाता है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो जाती है। ऐसे में ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ता है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसी कारण रेल प्रशासन ने सारनाथ एक्सप्रेस सहित कई अन्य ट्रेनों को सीमित अवधि के लिए रद्द या आंशिक रूप से बंद करने का फैसला किया है।
जानकारी के मुताबिक, सारनाथ एक्सप्रेस दुर्ग से बनारस और छपरा के बीच चलने वाली प्रमुख ट्रेन है, जिससे हजारों यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। इस ट्रेन के रद्द रहने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा की अग्रिम योजना बनाते समय इस ट्रेन की स्थिति की जांच करें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक ट्रेनों का उपयोग करें।
रेलवे ने यह भी बताया कि मौसम की स्थिति सामान्य होने पर ट्रेन का संचालन फिर से पूर्व निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल यात्रियों से अपील की गई है कि वे रेलवे की वेबसाइट या नजदीकी स्टेशन से ट्रेन रद्द या परिवर्तित स्थिति की अद्यतन जानकारी प्राप्त करें।
