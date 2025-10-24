CG Weather Update: ठंड की शुरुआत के बावजूद नहीं थम रही गर्मी, तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है। गुरुवार को जिले में दिन का अधिकतम तापमान औसत से 1 डिग्री की बढ़ोतरी के बाद 33.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बुधवार की तुलना में गुरुवार को न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है। दीपावली के दौरान रात में हल्की ठंडक का अहसास होने लगा था, लेकिन अब फिर तापमान में बढ़ोतरी तेज हो गई है।