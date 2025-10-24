Patrika LogoSwitch to English

CG Weather Update: ठंड की शुरुआत के बावजूद नहीं थम रही गर्मी, तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव

CG Weather Update: दुर्ग जिले के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है। गुरुवार को जिले में दिन का अधिकतम तापमान औसत से 1 डिग्री की बढ़ोतरी के बाद 33.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

less than 1 minute read

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Oct 24, 2025

CG Weather Update: ठंड की शुरुआत के बावजूद नहीं थम रही गर्मी, तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव(photo-patrika)

CG Weather Update: ठंड की शुरुआत के बावजूद नहीं थम रही गर्मी, तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है। गुरुवार को जिले में दिन का अधिकतम तापमान औसत से 1 डिग्री की बढ़ोतरी के बाद 33.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बुधवार की तुलना में गुरुवार को न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है। दीपावली के दौरान रात में हल्की ठंडक का अहसास होने लगा था, लेकिन अब फिर तापमान में बढ़ोतरी तेज हो गई है।

CG Weather Update: सर्दी की दस्तक के साथ बढ़ी उलझन

मौसम विभाग के विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्वानुमान के हिसाब से रात का पारा 22 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि, अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट के आसार बन रहे हैं। अगले सात दिनों में दिन का तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो सकता है।

फिलहाल, प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान सरगुजा में 18 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। इस समय दक्षिण छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। प्रदेश में एक-दो स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई है। अगले एक-दो दिन ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। इधर, 25 और 26 अक्टूबर को मध्य छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग में भी हल्की वर्षा और गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना बन रही है।

Published on:

24 Oct 2025 10:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / CG Weather Update: ठंड की शुरुआत के बावजूद नहीं थम रही गर्मी, तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव

