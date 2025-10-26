छत्तीसगढ़ की महिलाएं बनेंगीं आत्मनिर्भर! 70 महिलाएं लें रहीं राजमिस्त्री की ट्रेनिंग, PM आवास निर्माण में करेंगी काम…

ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण के लिए प्रशिक्षित राजमिस्त्री की उपलब्धता के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में महिलाओं को ईंट-पत्थर की चिनाई, प्लास्टरिंग, फर्श व टाइल बिछाना, वॉटर प्रुफिंग, छत ढलाई, कांक्रीट मिश्रण तैयार करने के साथ निर्माण कार्य से संबंधित सुरक्षा मानकों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।