घर की चौखट से सड़कों तक… आत्मविश्वास की मिसाल बनीं इस गांव की महिलाएं, जानें कैसे बदली तकदीर?

फरसपाल गांव के गंगादेवी सेल्फ-हेल्प ग्रुप (Self Help Group) की महिलाओं ने मिलकर एक टाटा मैजिक गाड़ी खरीदी और आस-पास के गांवों अलनार, कुंदेनार, दंतेवाड़ा और गीदम तक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस शुरू की। इस सर्विस से अब गांव वालों का आना-जाना आसान हो गया है, साथ ही महिलाओं को इनकम का एक पक्का सोर्स भी मिल गया है। दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इन महिलाओं को ड्राइविंग ट्रेनिंग दी। ग्रुप ने गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर चुना और मिलकर सर्विस को सक्सेसफुली शुरू किया। आज, यह टाटा मैजिक सैकड़ों गांव वालों के लिए रोज़ाना आने-जाने का एक भरोसेमंद ज़रिया बन गया है।