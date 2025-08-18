शिवनाथ नदी में बाढ़ का खतरा! महमरा एनीकट पर तीसरी बार उफान, 20 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया

इधर में कैचमेंट से आवक के कारण शिवनाथ में महमरा एनीकट के ऊपर पहले ही 5 फीट पानी चल रहा है। बारिश के चलते एक दिन पहले ही मोंगरा बैराज और सूखा नाला में पानी का दबाव बढ़ गया था। इसके चलते रविवार की सुबह मोंगरा से शिवनाथ में 18 हजार क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। इसी तरह सूखा नाला से 1 हजार 600 क्यूसेक और घूमरिया से 120 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यह पानी सोमवार की सुबह महमरा एनीकट में पहुंचेगा।