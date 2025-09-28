Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दुर्ग

Fraud News: जिस थाली में खाया उसी में छेद! नौकरानी ने बुजुर्ग को रेप केस में फंसाने की दी धमकी, फिर…

Fraud News: भिलाई में नौकरानी ने बुजुर्ग से झूठे बलात्कार और नाबालिग छेड़छाड़ के आरोप में फंसाने की धमकी देकर 15 लाख रुपए वसूले और प्लॉट खरीदा। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई की।

2 min read

दुर्ग

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 28, 2025

बुजुर्ग को बलात्कार के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी (Photo source- Patrika)

बुजुर्ग को बलात्कार के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी (Photo source- Patrika)

Fraud News: भिलाई तीन थाना अंतर्गत सेवानिवृत्त 75 वर्षीय बुजुर्ग की नौकरानी ने बलात्कार व नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। इसके बाद 15 लाख रुपए वसूल लिए। जब और 40 लाख रुपए की डिमांड की, तब बुजुर्ग ने पुलिस की मदद ली। इस पर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई की।

एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि बीएमवाई चरोदा वार्ड- 24 निवासी 75 वर्षीय सेवानिवृत रेल कर्मचारी ने शिकायत की। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद वे अकेले घर में रहते हैं। वर्तमान में वे बीमारी से जूझ रहे हैं। वर्ष 2018 से उन्होंने एक प्रौढ़ महिला को 10 हजार रुपए में घर की साफ-सफाई और खाना बनाने के लिए रखा था। तीन-चार साल तक उसने अच्छे से काम किया। इसके बाद वह कोताही बरतने लगी। जब उसे कुछ बोलते थे तो जवाब देने लगी।

बुजुर्ग का आरोप है महिला एक दिन गाली गलौज पर उतर गई और खुद के साथ बलात्कार व उसकी बेटी से छेड़छाड़ के झूठी मामले में फंसाने की धमकी देने लगी। इसके बाद महिला ने बुजुर्ग को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एएसपी ने बताया कि जब आरोपी महिला से पूछताछ की गई, तब उसने 15 लाख रुपए बुजुर्ग से लेना स्वीकार किया।

Fraud News: तब जानकारी मिली कि महिला ने वसूल की गई रकम से उसने पंचशील नगर में एक प्लॉट खरीदा है। इसके अलावा महिला के बैंक खाते में पांच ला रुपए नकद मिले। जिसे जब्त कर कार्रवाई की गई। एएसपी ने बताया कि महिला ने बुजुर्ग को डराया कि उसकी बड़े-बड़े पुलिस अधिकारियों से पहचान है। उसे जेल भिजवा देगी। बुजुर्ग ने डर की वजह से चैक के माध्यम तीन लाख, सात लाख रुपए और पांच लाख रुपए दिए, ताकि उसे परेशान न करें। लेकिन, नौकरानी इसके बाद 40 लाख रुपए और डिमांड करने लगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 01:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / Fraud News: जिस थाली में खाया उसी में छेद! नौकरानी ने बुजुर्ग को रेप केस में फंसाने की दी धमकी, फिर…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

दुर्ग

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: कॉलेज-यूनिवर्सिटी की गड़बड़ियों पर दो साल में लोकपाल बेअसर, छात्र परेशान…

CG News: कॉलेज-यूनिवर्सिटी की गड़बड़ियों पर दो साल में लोकपाल बेअसर, छात्र परेशान...(photo-patrika)
दुर्ग

CG Nagar Nigam: कांग्रेस पार्षदों के 22 सवालों से गरमाएगा दुर्ग निगम का प्रश्नकाल, जानें पूरी खबर…

CG Nagar Nigam: कांग्रेस पार्षदों के 22 सवालों से गरमाएगा दुर्ग निगम का प्रश्नकाल, जानें पूरी खबर...(photo-patrika)
दुर्ग

CG News: BSP से NOC नहीं मिलने पर नाराज, छात्रों के बैंक खातों पर पेनाल्टी लगाने से खफा

बीएसपी से सीएसआर मद का पूरा ब्योरा मांगो, बैंकों को नोटिस थमाओ(photo-patrika
दुर्ग

नगर देवता गणेशजी का मंदिर बना धार्मिक परंपरा का प्रतीक, हर ईंट का हुआ विशेष मुहूर्त…

नगर देवता गणेशजी का मंदिर बना धार्मिक परंपरा का प्रतीक, हर ईंट का हुआ विशेष मुहूर्त...(photo-patrika)
दुर्ग

सितंबर में तिमाही परीक्षा शुरू, इधर 27 हजार स्कूली बच्चों को अभी तक नहीं मिली किताबें…

सितंबर में तिमाही परीक्षा, इधर 27 हजार स्कूली बच्चों को अभी नहीं मिली किताबें...(Photo-patrika)
दुर्ग
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.