Fraud News: जिस थाली में खाया उसी में छेद! नौकरानी ने बुजुर्ग को रेप केस में फंसाने की दी धमकी, फिर…

Fraud News: तब जानकारी मिली कि महिला ने वसूल की गई रकम से उसने पंचशील नगर में एक प्लॉट खरीदा है। इसके अलावा महिला के बैंक खाते में पांच ला रुपए नकद मिले। जिसे जब्त कर कार्रवाई की गई। एएसपी ने बताया कि महिला ने बुजुर्ग को डराया कि उसकी बड़े-बड़े पुलिस अधिकारियों से पहचान है। उसे जेल भिजवा देगी। बुजुर्ग ने डर की वजह से चैक के माध्यम तीन लाख, सात लाख रुपए और पांच लाख रुपए दिए, ताकि उसे परेशान न करें। लेकिन, नौकरानी इसके बाद 40 लाख रुपए और डिमांड करने लगी।