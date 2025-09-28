Fraud News: जिस थाली में खाया उसी में छेद! नौकरानी ने बुजुर्ग को रेप केस में फंसाने की दी धमकी, फिर…

बुजुर्ग को बलात्कार के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी (Photo source- Patrika)
Fraud News: भिलाई तीन थाना अंतर्गत सेवानिवृत्त 75 वर्षीय बुजुर्ग की नौकरानी ने बलात्कार व नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। इसके बाद 15 लाख रुपए वसूल लिए। जब और 40 लाख रुपए की डिमांड की, तब बुजुर्ग ने पुलिस की मदद ली। इस पर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई की।
एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि बीएमवाई चरोदा वार्ड- 24 निवासी 75 वर्षीय सेवानिवृत रेल कर्मचारी ने शिकायत की। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद वे अकेले घर में रहते हैं। वर्तमान में वे बीमारी से जूझ रहे हैं। वर्ष 2018 से उन्होंने एक प्रौढ़ महिला को 10 हजार रुपए में घर की साफ-सफाई और खाना बनाने के लिए रखा था। तीन-चार साल तक उसने अच्छे से काम किया। इसके बाद वह कोताही बरतने लगी। जब उसे कुछ बोलते थे तो जवाब देने लगी।
बुजुर्ग का आरोप है महिला एक दिन गाली गलौज पर उतर गई और खुद के साथ बलात्कार व उसकी बेटी से छेड़छाड़ के झूठी मामले में फंसाने की धमकी देने लगी। इसके बाद महिला ने बुजुर्ग को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एएसपी ने बताया कि जब आरोपी महिला से पूछताछ की गई, तब उसने 15 लाख रुपए बुजुर्ग से लेना स्वीकार किया।
Fraud News: तब जानकारी मिली कि महिला ने वसूल की गई रकम से उसने पंचशील नगर में एक प्लॉट खरीदा है। इसके अलावा महिला के बैंक खाते में पांच ला रुपए नकद मिले। जिसे जब्त कर कार्रवाई की गई। एएसपी ने बताया कि महिला ने बुजुर्ग को डराया कि उसकी बड़े-बड़े पुलिस अधिकारियों से पहचान है। उसे जेल भिजवा देगी। बुजुर्ग ने डर की वजह से चैक के माध्यम तीन लाख, सात लाख रुपए और पांच लाख रुपए दिए, ताकि उसे परेशान न करें। लेकिन, नौकरानी इसके बाद 40 लाख रुपए और डिमांड करने लगी।
