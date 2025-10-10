धान खरीदी में लापरवाही..! 4.73 लाख क्विंटल धान का उठाव नहीं, जिम्मेदार बरत रहे उदासीनता…

गौरतलब है कि इससे पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का संग्रहण केंद्रों में भंडारण के बजाए सीधे खरीदी केंद्रों से उठाव करा लिया जाता है। नई सरकार में इसमें बदलाव कर पुरानी पद्धति से खरीदी सीजन के बाद बचे हुए धान का भंडारण इस बार फिर से संग्रहण केंद्रों कराया गया है। यह धान लंबे समय से खुले आसमान के नीचे कैप कवर के सहारे भंडारित है।