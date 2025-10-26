बीज का संकट बरकरार! अधिकारी बोले- दूसरे जिले से मंगाकर दूर की जाएगी कमी, रबी फसल की बोनी जल्द…

CG News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सरकार खेती को लाभकारी बनाने खरीफ के साथ रबी की खेती पर जोर दे रही है, लेकिन किसानों को पर्याप्त बीज मिले इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पखवाड़ेभर बाद रबी बोनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक पर्याप्त बीज का भंडारण नहीं किया गया है। जिले में रबी की बोनी के लिए 10 हजार 123 क्विंटल बीज की दरकार है, लेकिन जिले में महज 4 हजार 389 क्विंटल बीज उपलब्ध है।