बीज का संकट बरकरार! अधिकारी बोले- दूसरे जिले से मंगाकर दूर की जाएगी कमी, रबी फसल की बोनी जल्द…

CG News: दुर्ग जिले में सरकार खेती को लाभकारी बनाने खरीफ के साथ रबी की खेती पर जोर दे रही है, लेकिन किसानों को पर्याप्त बीज मिले इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Oct 26, 2025

अधिकारी बोले- दूसरे जिले से मंगाकर दूर की जाएगी कमी(photo-patrika)

अधिकारी बोले- दूसरे जिले से मंगाकर दूर की जाएगी कमी(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सरकार खेती को लाभकारी बनाने खरीफ के साथ रबी की खेती पर जोर दे रही है, लेकिन किसानों को पर्याप्त बीज मिले इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पखवाड़ेभर बाद रबी बोनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक पर्याप्त बीज का भंडारण नहीं किया गया है। जिले में रबी की बोनी के लिए 10 हजार 123 क्विंटल बीज की दरकार है, लेकिन जिले में महज 4 हजार 389 क्विंटल बीज उपलब्ध है।

CG News: अधिकारियों का दावा

किसानों को बेहतर पैदावार के लिए पंरपरागत बीज के स्थान पर प्रमाणिक व हाइब्रिड बीज उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए शासन की ओर से प्रत्येक खरीफ व रबी सीजन में सहकारी समितियों के माध्यम से सस्ते दर पर प्रमाणिक व हाइब्रिज बीज उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन बीज की कमी व भंडारण में लेतलतीफी का दोहरा खमियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है।

इस बार भी लगभग यही स्थिति दिख रही है। हालांकि जिले में बीज की कमी की भरपाई अन्य जिले व प्रदेशों से मंगाकर किए जाने का दावा किया जा रहा है। जिले के लिए कम पड़ रही बीज की भरपाई के जवाब में अफसरों का कहना है कि गेहूं के बीज अन्य प्रदेशों और चने की बीज की सप्लाई पड़ोसी जिलों के बीज निगम से कराने को लेकर बातचीत चल रही है। जल्द बीज लाया जाएगा।

कब तक लाई जाएगी यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं।

हर बार समितियों में बीज नहीं मिलने से किसानों को परेशान होना पड़ता है। बोनी में विलंब से पैदावार प्रभावित होता है। मजबूरी में किसानों को निजी विक्रेताओं से महंगे दामों पर बीज खरीदना पड़ता है। प्रशासन को मांग के अनुसार पहले से ही तैयारी करना चाहिए। हसमितियों में बीज का भंडारण किया जा रहा है। जिन बीजों की कमी है, उनकी व्यवस्था कराई जा रही है। जल्द पर्याप्त बीज भंडारण का लक्ष्य है।

गेहूं व चने के भी पर्याप्त बीज नहीं

जिले में रबी में सर्वाधिक खेती गेहूं व चने की होती है, लेकिन दोनों के बीज की उपलब्धता बहुत कम है। इस बार जिले में गेहूं के 6 हजार 800 क्विंटल बीज की मांग है, लेकिन निगम के पास केवल 1 हजार 821 क्विंटल बीज उपलब्ध है। वहीं 3 हजार 100क्विंटल चने की बीज की जरूरत है। यह केवल 1 हजार 722क्विंटल उपलब्ध है।

Published on:

26 Oct 2025 04:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / बीज का संकट बरकरार! अधिकारी बोले- दूसरे जिले से मंगाकर दूर की जाएगी कमी, रबी फसल की बोनी जल्द…

